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Aile sigortası ekmek kaygısını çözer

CHP'nin önceki il başkanı Cemal Canpolat, "Vatandaşın koronovirüs kaygısı kadar ekmek kaygısı var. bunu kalıcı olarak çözmenin tam zamanı. Belediyeler aile sigortasına hemen geçmeli. Aile sigortasını ile ekmek kaygısını çözeriz" dedi.

Aile sigortası ekmek kaygısını çözer
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Koronavirüsün yarattığı ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi için kalıcı çözüm önerisi CHP’den geldi. Ekonomik sıkıntıyı farklı kuruluşların yardım paketi vb uygulamaları ile çözmeye çalıştığına dikkat çeken CHP’nin önceki İstanbul İl Başkanı cemal Canpolat “Bizim daha önce gündeme getirdiğimiz bugünkü ve yarınlarda gündeme gelecek bütün sıkıntıları çözecek aile sigortası uygulamasını hayata geçirmemiz lazım. Belediyelerimiz bunu başlatmalı” diye konuştu.

Evde kalın çağrıları ile bir çok vatandaşın işine gidemediğini, esnafın kepenek açamadığı günler yaşandığı söyleyen Canpolat gelir kaybına uğrayan ailelerin sıkıntıları aşması için ”CHP’nin formüle devreye sokulmalı kalıcı çözüm üretilmeli, aile sigortası uygulamasının başlatılmalı ve hatta mümkünse bunu sadece CHP’li değil tüm belediyeler yapmalı” önerisinde bulundu.

CHP’De mahalle delegeliğinden ilçe başkanlığa, il başkanlığından sıradan bir üyeliği her görevi yaptığını hatırlatan Cemal Canpolat, son dönemde vatandaşların sıkıntılarının artığına dikkat çekerek önerisini şöyle ifade etti:

. Büyük düşünmeliyiz.  Bu büyük sorunu ancak böyle aşarız. Aile sigortasını ile ekmek kaygısını çözeriz. 

. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önemsediği, en önemli projem dediği, Aile sigortasını, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeleri uygulamalıdır.

. Türkiye’de yoksul yardımı alması gereken aile sayısı 3 milyon. 3 milyon aile efradına “Aile Sigortası” kapsamında yapılacak yardımdan 5.5 milyon yetişkin, 6.5 milyon çocuk, 1.1 milyon yaşlı ve 600 bin engelli yurttaş yararlanacak.

. CHP iktidarında yoksullara “Aile Sigortası kapsamında yapılacak bu yardımlar tek elden yürütülecek ve bu işleri yapmakla görevli AS-KUR (Aile Sigortası Kurumu) oluşturulacak.

. Bu sisteme göre hiçbir geliri olmayan dul ve 6 çocuklu bir hanım 1.200 TL’ye kadar yardım alabilecek.

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