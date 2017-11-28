ANTALYA (AA) - Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, aile şirketlerinde bir kurallar sisteminin olması gerektiğini söyledi.

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) 17. olağan toplantısında "Aile şirketlerinin gelişimi ve dönüşümü" konulu söyleşiye katıldı.

Fina ve Fiba Holding Yönetim Kurulu üyesi de olan Özyeğin, Antalyalı iş adamlarına aile içi şirketi tecrübelerini anlattı.

İyi bir yönetici ve iş adamı yetiştirmek için "evladınızı, eşe dosta değil, kendi işinizle alakası olmayan işlerde çalışmasını sağlayın" önerisinde bulunan Özyeğin, "Kimse sizin oğlunuza, kızınıza normal standartlarda davranmaz. Böyle olunca da istenen verem elde edilemez." dedi.

Özyeğin, aile şirketlerinin görünmeyen aile anayasalarının olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aile, anayasası olabilir. Aile şirketlerinde bir kurallar sistemi olmalıdır. Duyguların arındığı sistemlerin olduğu bir aile şirketi yapılabilir. Kurumsallaşma önemli. Kurucunun sağlığında işin başındayken aile anayasaları yapılmalı. Çocuklar, babaları sağken bundan çekiniyor. Babadan çekiniyorlar. Ondan sonra konuşmak gerekir düşüncesi hakim. Bu konuda liderliği göstermesi gereken baba. Benden sonrasını da birlikte planlayalım, kardeşlere, eşlere görev ve yetkiler verelim denilebilmeli. Sizlerle bunu konuşalım karar verelim denmeli. Bunu kurucu ve işin başındaki kişi yapmalı. Bu liderliği birinci jenerasyon yapmalı."

İş dünyasında birinci jenerasyonun işi dokunarak yaptığını ikinci neslin biraz teknolojiye kaydığını da belirten Özyeğin, işadamlarının çocuklarında gördüğü yanlışları söyleme cesaretini göstermesi gerektiğini vurguladı.

Aile şirket yönetimlerinin sadece aile üyelerinden oluşmaması gerektiğini belirten Özyeğin, bağımsız üyelerin de katalizör görevi gördüklerini bildirdi.

Bir iş adamının çocuğunun balerin, mimar gibi başka meslekleri tercih edebileceklerine de değinen Özyeğin, "İllaki çocuklar benim yerime yöneticilik yapacak diye bir kıstasa bürünmemek lazım." diye konuştu.

Özyeğin, Koç ve Sabancı gibi büyük şirketlerin de kendi iç kurallarıyla aile anayasalarını oluşturmuş olabileceklerine işaret ederek, bunların elden ele dolaşan dokümanlar olmadığını kaydetti.

Söyleşi öncesi ANSİAD'a yeni üye olan işadamlarına rozetleri Murat Özyeğin tarafından takıldı. ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan, söyleşi sonunda Özyeğin'e çiçek verdi.