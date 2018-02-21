"Aile şirketlerinin sürdürülebilirliğinde en önemli kavram kurumsallaşma"

BURSA (AA) - Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Başkanı Aydın Öğücü, dünyadaki girişimlerin yüzde 75'ini, Türkiye'deki girişimlerin ise yüzde 90-95'ini aile şirketlerinin oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'deki firmalar nesil geçişleri anlamında en kritik döneminde. Söz konusu firmaların sürdürülebilirliği adına en önemli kavram kurumsallaşmadır ancak sadece firmanın kurumsallaşması yeterli değil. Firma ile birlikte ailenin de kurumsallaşması gerekli." dedi.

Öğücü, TAİDER ve Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) iş birliğiyle BUSİAD Evi'nde düzenlenen "Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu 4.0" konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, firmalarda büyümenin getireceği değişim ve dönüşümü iyi kurgulamak gerektiğini, şirketlerin kar elde etmelerinin yanı sıra bunu nasıl elde ettiklerinin de önem kazandığını söyledi.

Aile şirketlerinin dünya ekonomilerinin lokomotifi olma özelliğini yüzyıllardır sürdürdüğünü dile getiren Öğücü, şöyle devam etti:

"Dünyadaki girişimlerin yüzde 75'ini, Türkiye'deki girişimlerin ise yüzde 90-95'ini aile şirketleri oluşturuyor. Türkiye'deki firmalar nesil geçişleri anlamında en kritik döneminde. Türkiye'de tam anlamıyla nesiller arası geçiş dönemindeyiz. Söz konusu firmaların sürdürülebilirliği ve geleceğe taşınması adına en önemli kavram kurumsallaşmadır ancak sadece firmanın kurumsallaşması yeterli değil. Firma ile birlikte ailenin de kurumsallaşması gerekli. İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik ve siyasi şartlar nasıl olursa olsun kurumsallaşmaktan vazgeçemeyiz."

- "Teknoloji hızla değişiyor"

Öğücü, dijital dünyanın getirdikleri ve faydaları anlamında firmaların belirli bir bilinç seviyesine ulaştığını, ancak söz konusu değişim eğrisinin son derece hızlı olduğunu ifade etti.

Artık yapay zeka, big data ve robotların daha fazla konuşulduğunu vurgulayan Öğücü, "Aile şirketleri de günlük faaliyetleri dışında gelecek 5-10 yıllık süreçteki varlıklarını, konuşulan bu kavramlar ışığında planlamak zorunda. Dünyada teknoloji hızla değişiyor. Peki firmalarımız bu değişimin neresinde? Değişim hızının farkında mı?" dedi.



BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay da TAİDER'in üstlendiği görevle son derece önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğiyle ilgili çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Odgers and Berndtson Türkiye yönetici ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol ve SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Tarık Tezel'in katılımıyla düzenlenen panele geçildi.