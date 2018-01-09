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Ailelere kömür yardımı Resmi Gazete'de

- İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere 2018'de asgari 500 kilogram kömür dağıtılacak

Ailelere kömür yardımı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere 2018'de asgari 500 kilogram kömür verilecek.

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere, talepleri üzerine, 2018'de asgari 500 kilogram kömür dağıtılacak. Kömür miktarının belirlenmesinde bölgenin iklim koşulları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları dikkate alınacak.

Vakıflara yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek.

TKİ, dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin edecek.

Bu arada, söz konusu karar kapsamında il bazında dağıtım takvimi de belirlendi.








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