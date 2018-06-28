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Air Arabia, İzmir-Sharjah seferlerine başladı

- TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Air Arabia'nın Sharjah'tan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşıladı

Air Arabia, İzmir-Sharjah seferlerine başladı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Air Arabia, İzmir-Sharjah seferlerine başladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Air Arabia tarafından gerçekleştirilen Sharjah-İzmir uçuşunu karşıladı. Bugün gerçekleştirilen ilk uçuşla gelen yolcular çiçeklerle karşılanırken, uçak için su takı seremonisi düzenlendi.

Airbus A320 tipi uçaklarla gerçekleştirilen seferler Sharjah'tan her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenecek. İzmir'den Sharjah'a ise salı, perşembe ve pazar günleri sefer yapılacak. Kış sezonunda uçuşlar haftada iki gün karşılıklı seferlerle devam edecek.

Air Arabia yolculara Sharjah aktarmalı olarak Arap Yarımadası'nda yer alan ülkelere, Hindistan'a, Nepal'e, Kenya'ya kadar geniş bir uçuş ağıyla farklı alternatifler sunuyor. İzmir-Sharjah uçuşları 199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Adnan Menderes Havalimanı'ndan; yurt içinde 6 havayolu firması ile 23 destinasyona, yurt dışında 29 havayolu firması ile 25 ülkede 49 destinasyona direkt uçuş gerçekleşiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Air ArabiaTAV Havalimanları
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