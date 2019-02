AK Parti Kayseri Mitingi

KAYSERİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şimdi yapısal bir reformumuz olacak. Bu da yerlileşme alanında olacak. Üretimin ithal bağımlılığını azaltıp, ekonomik bağımsızlığımızı daha da güçlendireceğiz. İmalattan enerjiye, sağlıktan yazılıma pek çok sektörde yerli üretimin payını inşallah daha da yukarılara çıkaracağız." dedi.

Varank, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Kayserililerin, yine kendilerini muhabbetle bağrına bastığını söyledi.

Kayseri'nin sanayi, ticaret, çalışkan insanların şehri olduğunu belirten Varank, bu şehre hizmet için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Üreticinin yükünü azaltmayı, yatırımcıyı teşvik etmeyi, teknolojiyi yönlendirmeyi ana hedef gördüklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Çünkü bu sayede büyüme olacak, istihdam oluşacak. Bu sebeple tüm adımlarımızı daha güçlü bir sanayiye sahip olmak için atıyoruz. Cumhurbaşkanımız, reel sektöre ilişkin çok güzel müjdeler ilan etti. Asgari ücret ve 5 puanlık pirim indirimi isteklerimiz devam ediyor. KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk bir indirime gittik. OSB'lerde arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Şimdi yapısal bir reformumuz olacak. Bu da yerlileşme alanında olacak. Üretimin ithal bağımlılığını azaltıp, ekonomik bağımsızlığımızı daha da güçlendireceğiz. İmalattan enerjiye, sağlıktan yazılıma pek çok sektörde yerli üretimin payını inşallah daha da yukarılara çıkaracağız."

Savunma sanayisinde elde ettikleri başarıların çok güzel bir örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Varank, bu başarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla gerçekleştiğini, onun liderliğinde yerlilik bilincini, yerlilik ruhunu üretimin her alanına dalga dalga yayacaklarını belirtti.

Milli teknoloji, güçlü sanayi anlayışını Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri yapacaklarının altını çizen Varank, şunları söyledi:

"Desteklerinizle her zaman hizmetinizde olduk. Ar-Ge sürecinden başlayıp yatırım ve üretim süreçlerine uzanan her aşamada sizlerle beraberdik. Yatırım teşviklerimizde 36 binden fazla vatandaşımıza yeni iş imkanı oluşturduk. Kayseri'de 9 binin üzerinde KOBİ'ye el verdik, üretim ve istihdamlarını destekledik. Ar-Ge ve tasarım merkezlerini, teknoparkımızı yenilik yapmak isteyenlerin hizmetine sunduk. Bu bahsettiğim desteklerin hiç biri 2002'den önce mevcut değildi. Desteklerimiz, sizin gayretlerinizle birleşti ve Kayseri, 16 senede milli gelirini 20 kat artırdı. Bu performans, her zaman büyüme ve istihdama odaklanan AK Parti politikaları sayesinde gerçekleşti."

Bakan Mustafa Varank, Kayseri'nin 150 yıllık belediyecilik geçmişiyle tüm Türkiye'ye belediyeciliği öğrettiğini, "AK Parti belediyeciliği" denilince akla ilk gelen şehirlerden birinin Kayseri olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"21 yıllık hizmet süresi ve eserleriyle tarihe geçen Mehmet Özhaseki başkanımızdan, bakanımızdan Allah razı olsun diyorum. Yine ondan aldığı hizmet bayrağını bugüne taşıyan Mustafa Çelik başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart'ta bir başka belediyecilik üstadı Memduh Büyükkılıç ağabeyimizle Kayseri'de yeni bir hizmet dönemine giriyoruz. Memduh Beyin tecrübesi, birikimiyle Kayseri'de hizmetler inşallah katlanarak devam edecek. Kayseri, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıdır, dava arkadaşıdır. Şu meydan, bir dost meydanıdır. Şimdi sormak istiyorum, 31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak ona yeniden tarihi bir destek vermeye var mısınız? 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla yola deva demeye var mısınız? Allah razı olsun. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin."