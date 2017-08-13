ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Uyum yasalarımızla beraber ekonomik atılım ve reformları gerçekleştirerek kutlu yürüyüşümüze, 2023 hedeflerine doğru sağlam adımlarla, kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde 'Büyük Türkiye' hedefine hep beraber ulaşacağız. Türkiye'nin önü aydınlıktır." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tüfenkci, mesajında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde "Erdemliler Hareketi" olarak yola çıkan AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

İlk günden bu yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle hareket eden AK Parti'nin, her zaman milli iradeyi temel aldığını, milli irade karşısında hiçbir vesayet odağını, hiçbir terör örgütünü tanımadığını vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"16 yılda içeride ve dışarıda önümüze türlü engeller çıkarıldı. 2002'de şer güçlerin Genel Başkan'ımızın Meclis'e girmesine engel olmasından, 2007’de çıkardıkları 367 garabetine, 2008’de partimizi kapatmaya çalışmalarından 2013’te Gezi Parkı bahanesi ile sokakların altını üstüne getirmelerine ve son olarak da 2016'da tarihimizin gördüğü en alçak darbe girişimine kadar türlü badireler atlattık. Rabbimizin izni ve milletimizin desteğiyle hain şer odakları, bizi kutlu yürüyüşümüzden alıkoyamadı, asla da alıkoyamayacak. Millete hizmet aşkıyla yolumuza devam edeceğiz. İktidarlarımız süresince demokrasi, hukuk ve insan haklarını geliştirmek için çalışan partimiz, siyasi ahlak ve erdemle ülkemizin güçlenip, kalkınması için durmaksızın, daha çok üreterek yoluna devam etmektedir. İktidarımız süresince; çoğulcu ve demokratik uygulamalara önem verdik, yargı reformlarını gerçekleştirdik, toplumsal özgürlük alanlarını genişlettik. Dış politikada iş birliklerimizi artırdık, uluslararası örgütlerde etkin rol üstlendik."

Tüfenkci,Türkiye'nin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile de atılım dönemine gireceğini belirterek, "Uyum yasalarımızla beraber ekonomik atılım ve reformları gerçekleştirerek kutlu yürüyüşümüze, 2023 hedeflerine doğru sağlam adımlarla, kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde 'Büyük Türkiye' hedefine hep beraber ulaşacağız. Türkiye'nin önü aydınlıktır. Millet sevdalısı, milletten başka bir güç tanımayan, halka ve hakka hesap veren bir liderin arkasında hizmet edenler olarak, durmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tüfenkci, kutlu yürüyüşlerinde yanlarında olan ve davalarına emek veren bütün AK Partililere şükranlarını sunarak, partinin 16. kuruluş yıl dönümünün hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.