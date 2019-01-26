Akademisyenlerden ülke ekonomisine

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Teknopark, akademisyenlerin bilimsel alandaki tecrübelerini ürüne dönüştürmeleri sayesinde ekonomiye yaklaşık 16 milyon liralık ihracat katkısı sağladı.

Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Erciyes Teknopark AŞ, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarıyla ihracata yönelik çalışmalar yapıyor. Sanayi-akademisyen işbirliğinin ortak çalışmaları kapsamında üretilen yüksek katma değerli ürünler, hem yurt içi pazarına hem de yurt dışında satılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'nin 2018 yılında 34 üniversite-sanayi iş birliği projesine imza attığını, 12 patent başvurusu yanında iki lisans anlaşması yapıldığını söyledi.



Akademisyenlerin teknoparkta önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak akademisyenlerimiz ve sanayi kuruluşlarımız arasında ortak proje çalışmalarının yapılması, üniversite içerisinde oluşturduğumuz teknoloji tabanlı bilginin sanayi kuruluşlarına aktarılarak katma değerli ürünlere dönüşmesi anlamında önemli bir işlev üstleniyoruz. Akademisyenlerimiz, burada firma kurarak, proje geliştirerek ve ürettikleri bilgilerle birlikte etkin bir görev üstleniyorlar. Üniversitemiz de akademisyenlerimizi firma kurmaya teşvik ediyor. Bugüne kadar 69 akademisyen firmamız teknopark bünyesinde firmalaşarak etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmekteler. Bu firmalarımız bünyesinde 156 personel istihdam ediliyor ve 110 akademisyenimiz üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde projelerde rol alarak sanayi kuruluşlarına katkı sağlıyor. Akademisyenlerimizin sahip oldukları bu firmalar aracılığıyla bilgiyi sanayiye aktarmasında, patent ve tescilleme sürecinde de teknoloji transfer ofisimiz yine önemli roller üstlenmekte."

- "Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar"

Akademisyen firmaların bugüne kadar çok sayıda başarılı çalışmaya imza attığını ifade eden Kılıç, bu firmaların çalışmalarına şu örnekleri verdi:

"Örneğin, 4 akademisyen tarafından kurulan bir firmamız yenilikçi teknolojiyle milli gübre geliştirdi. Yavaş salınımlı bu gübre özelliğiyle yüzde 25 düzeyinde daha verimli bir ürün elde ediliyor. Bu ürünü yurt dışına da ihraç ediyor. Farklı bir firmamız ise tamamen doğal olan propolis üretiyor. Bir diğer firmamız ise mekatronik bölümünden hocamızın desteğiyle diyabet hastalarına yönelik özel ayakkabılar içerisine giyilebilir bir tabanlık geliştirdi."

Kılıç, ayrıca Erciyes Teknopark çatısı altında kurulan Ettosoft Yazılım Kümesi ve Erciyes Teknopark Elektronik Kümesi ile küme üyesi firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirleyip, altyapılarını güçlendirme, ihracat kapasitelerini ve ticari etkinliklerini arttırma yönünde de etkin çalışmalar yürüttüklerini de dile getirdi.

Öte yandan, Mimarsinan OSB'ye yakın bir bölgede yeni bir alanın teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışmaların sonuna gelindiğini aktaran Kılıç, bu sayede yeni çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Kılıç, teknopark bünyesinde üretilen ürünlerin farklı ülkelere ihraç edildiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"2005 yılında kurulan teknoparkta akademisyenler tarafından yapılan çalışmalarla yurt dışına yapılan ihracat boyutu 3 milyon dolara ulaştı, yani yaklaşık 16 milyon liralık bir katma değere tekabül ediyor. Bu da teknopark ihracatının yüzde 12'sine denk geliyor. Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Toplam Ar-Ge geliri ise 50 milyon liranın üzerinde. Akademisyenlerin proje dışı gelirlerine baktığımız zaman ise 14 milyonun üzerinde. Teknopark kavramı ve akademisyenlerin firmalaşması süreçlerinin ülkemiz açısından yeni olduğunu düşünürsek kendi içerisinde önemli rakamlar. Üniversite olarak biz akademisyenleri firmalaşmaları, bilgilerini ürüne dönüştürmeleri ve bunları ticarileştirmeleri anlamında teşvik ediyoruz. Yarı zamanlı izinlerinde kolaylık sağlıyoruz."