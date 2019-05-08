Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa food istanbul mersin
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı

AKAMİB'in nisan ayı ihracatında artış

- AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer: - "Nisan ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34 artarak 66 milyon 377 bin dolar olarak gerçekleşti"

AKAMİB'in nisan ayı ihracatında artış
banner17

MERSİN (AA) - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, nisan ayında ihracatlarının, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34 artarak 66,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı AKAMİB'in, ihracatını arttırarak devam ettirdiğini ifade etti.

Nisan ayı rakamlarını değerlendiren Kılıçer, "Nisan ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34 artarak 66 milyon 377 bin dolar olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Kılıçer, nisan ayında sektörün en önemli pazarının Irak olduğunu vurgulayarak, bu ülkeyi Suudi Arabistan ve İsrail'in takip ettiğini, Çin pazarına yapılan ihracatta da yüzde 895 bir artış yakalandığını kaydetti.

Yılın ilk 4 ayındaki ihracata da değinen Kılıçer, şöyle devam etti:

"Ocak ayında 54 milyon, şubat ayında 60 milyon, mart ayında 63 milyon ve nisan ayında 66 milyon dolar ihracat ile 2019 yılının ilk 4 aylık döneminde düzenli bir artış yakaladık. Geçtiğimiz aylarda ABD ve İtalya pazarlarına yönelik ticaret heyetlerinin ziyaretleri başarılı ve verimli geçti. 2019 yılının 2. dönemi için de Hindistan ve ABD pazarlarına yönelik çalışmalar yapılıyor."

Kılıçer, 4 aylık dönemde 140 milyon dolarlık ihracatla mobilya ürün grubunun zirvede olduğunu aktardı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IhracatMersinMobilya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5