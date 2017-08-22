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Akaryakıt istasyonlarında kartla 27,9 milyar lira harcandı

Akaryakıt istasyonlarında ocak-haziran döneminde banka ve kredi kartlarıyla yaklaşık 28 milyar liralık işlem yapıldı.

Akaryakıt istasyonlarında kartla 27,9 milyar lira harcandı

ANKARA (AA) - Türkiye'de bu yılın ilk altı ayında akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla toplam 27 milyar 966 milyon 880 bin liralık harcama yapıldı.

AA muhabirinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde akaryakıt istasyonlarında banka kartlarıyla toplam 188 milyon 958 bin 366 adet işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin 144 milyon 675 bin 372'sinde kredi kartları, 44 milyon 282 bin 994'ünde ise banka kartları kullanıldı.

Yılın ilk yarısında akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam harcama tutarı 27 milyar 966 milyon 880 bin liraya ulaştı. Söz konusu harcamaların 24 milyar 888 milyon 960 bin lirası kredi kartlarıyla, 3 milyar 77 milyon 920 bin lirası banka kartlarıyla gerçekleştirildi.

Geçen yılın ilk yarısında ise akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla toplam 23 milyar 302 milyon 40 bin liralık liralık harcama yapılmıştı.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde en fazla kartla alışveriş 4 milyar 948 milyon 600 bin lira ile mayıs ayında gerçekleşti. Bu ayda kredi kartıyla 4 milyar 349 milyon 380 bin lira, banka kartlarıyla ise 599 milyon 220 bin liralık harcama yapıldı.

En düşük harcamanın gerçekleştiği ay ise 4 milyar 213 milyon 510 bin lira ile şubat oldu. Söz konusu ayda kredi kartıyla 3 milyar 789 milyon 300 bin lira, banka kartıyla da 424 milyon 210 bin liralık işlem gerçekleştirildi.

Muhabir: Hüseyin Erdoğan

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