Akaryakıt sanayicilerinden kanun teklifi açıklaması

ANKARA (AA) - Anadolu LPG, Akaryakıt Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Armutçu, "Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin bugün TBMM'nin ilgili komisyonunda görüşüleceğini belirterek, bu değişikliğin kabul edilmesi halinde yerli ve çoğunlukla küçük ölçekli firmaların pazara girmesinin zorlaşacağını savundu.

Armutçu, yaptığı yazılı açıklamada, teklifin kabul edilmesi durumunda piyasada oluşacak etkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu teklifin 30. maddesinden 35. maddesine kadar olan kısmının petrol piyasasıyla ilgili olduğunun altını çizen Armutçu, "Sektörde yıllık 60 bin ton satış zorunluluğu, 3 bin 300 ton stok bulundurma zorunluluğu, 37,5 milyon lira aktif büyüklük zorunluluğu, 10 milyon lira ödenmiş sermaye zorunluluğu, maktu tutarlı başka mükellefiyetler, adaletsiz dağıtılan düzenleme uyum maliyetleri gibi barajları yerli bir yatırımcının aşıp pazara girmesi imkansızdır." ifadelerini kullandı.

Armutçu, teklifin kabul edilmesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şirketlerden ilave olarak 30 milyon liralık banka teminat mektubu da isteyeceğini kaydetti.

Teklifin kanunlaşması halinde yerli şirketlerin petrol ve LPG piyasasından çıkarılacağını öne süren Armutçu, "Anadolu’daki sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan değişiklik aceleye getirilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.