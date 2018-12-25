banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon SuperFresh devlet Bursa
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor

Akaryakıt sanayicilerinden kanun teklifi açıklaması

ANKARA (AA) - Anadolu LPG, Akaryakıt Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Armutçu, "Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin bugün TBMM'nin...

Akaryakıt sanayicilerinden kanun teklifi açıklaması
banner17

ANKARA (AA) - Anadolu LPG, Akaryakıt Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Armutçu, "Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin bugün TBMM'nin ilgili komisyonunda görüşüleceğini belirterek, bu değişikliğin kabul edilmesi halinde yerli ve çoğunlukla küçük ölçekli firmaların pazara girmesinin zorlaşacağını savundu.

Armutçu, yaptığı yazılı açıklamada, teklifin kabul edilmesi durumunda piyasada oluşacak etkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu teklifin 30. maddesinden 35. maddesine kadar olan kısmının petrol piyasasıyla ilgili olduğunun altını çizen Armutçu, "Sektörde yıllık 60 bin ton satış zorunluluğu, 3 bin 300 ton stok bulundurma zorunluluğu, 37,5 milyon lira aktif büyüklük zorunluluğu, 10 milyon lira ödenmiş sermaye zorunluluğu, maktu tutarlı başka mükellefiyetler, adaletsiz dağıtılan düzenleme uyum maliyetleri gibi barajları yerli bir yatırımcının aşıp pazara girmesi imkansızdır." ifadelerini kullandı.

Armutçu, teklifin kabul edilmesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şirketlerden ilave olarak 30 milyon liralık banka teminat mektubu da isteyeceğini kaydetti.

Teklifin kanunlaşması halinde yerli şirketlerin petrol ve LPG piyasasından çıkarılacağını öne süren Armutçu, "Anadolu’daki sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan değişiklik aceleye getirilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu LPG Ve Akaryakıt Sanayicileri Ve İşadamları DerneğiAtalay ArmutçuEnerjiKanunLPGMadenPETROLPiyasa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1