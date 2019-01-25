"Akaryakıtta kredi kartı komisyonu düşürülmeli"

ANKARA (AA) - MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, bankaların kredi kartıyla yapılan satışlarda uyguladığı komisyon oranının geçen yıl mayıs ayından bu yana yüzde 2,48'e yükseldiğini belirterek, "Bu, sektör için sürdürülebilir bir oran değil. Bankaların satış noktası (POS) işlemlerindeki komisyon oranları düşürülmeli." dedi.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, devlet bankaları öncülüğünde konut sektörü için başlatılan düşük faiz politikasına akaryakıt sektörünün de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Kredi kartlı satışlarda geçen yıl akaryakıt sektörünün 78,1 milyar lira ile AVM ve alışveriş sektörünün ardından ikinci sıraya yerleştiğini aktaran Aktaş, "Kredi kartlı işlemler için geçen yıl bankalara 2 milyar lira komisyon ödedik. Akaryakıt sektörünün buna dayanabilecek gücü kalmadı." diye konuştu.

Aktaş, akaryakıt istasyonlarının 7 gün 24 saat sürücülerin sığınacağı en güvenli durak olduğunu dile getirerek, "İstasyonlar aynı zamanda devletimizin sessiz vergi tahsil noktalarıdır. Bankaların uyguladığı sürdürülebilir olmayan faiz ve komisyon oranları nedeniyle istasyonların birer birer kapanması hem halkımız hem de devletimiz için büyük kayıp olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bankaların kredi kartıyla yapılan satışlarda uyguladığı komisyon oranının geçen yıl mayıs ayından bu yana yüzde 2,48'e yükseldiğine işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu, sektör için sürdürülebilir bir oran değildir, Bankaların POS işlemlerindeki komisyon oranları düşürülmeli. Sektörde toplam dağıtıcı ve bayi brüt kar marjı yüzde 12 civarında. En adil oran olan yüzde 50-50 paylaşımda bile bayilere yüzde 6 brüt kar marjı kalıyor. Kredi kartı komisyonları düşüldüğünde bu oran yüzde 3,52’ye iniyor. İşletmelerin bu kar oranı ile ayakta kalması mümkün değildir. Yurt geneline yayılmış yaklaşık 13 bin akaryakıt ve LPG istasyonlarında 13 bin iş veren 150 bin çalışana istihdam sağlıyor. Bu sektörün ayakta kalması için bir an önce gerekli önlemler alınmalı."