Akbank, Adana'daki aile şirketlerinin gücünü yeni nesillere taşıyor

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliğiyle hayata geçirdiği Akbank Aile Şirketleri Akademisi'nin yeni eğitim dönemi 24-26 Ekim'de Adana'da düzenlenecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliğiyle hazırladığı program, şirketlerin kurumsallaşmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. 2014'te ilk mezunlarını veren akademinin yeni eğitim dönemi ikinci defa İstanbul dışında düzenlenecek.

Adana'da 24-26 Ekim'de düzenlenecek programa şirket sahibi ya da şirkette çalışan aile üyeleri katılabilecek. Programa başvurular, 17 Ekim'e kadar www.akbank.com adresi üzerinden alınacak.

Akbank Aile Şirketleri Akademisi, aile işletmelerinin rekabet gücünü artırma ve sağlıklı büyümelerini sağlama, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma çalışmalarına destek olmayı hedefliyor. Program kapsamında stratejik yönetimden iş geliştirme ve inovasyona, kurumsallaşmadan finansa, şirketlerde iyi yönetim uygulamalarından hukuki konulara ve insan kaynağı yönetimine kadar pek çok konuda aile şirketi temsilcilerinin ihtiyaç duyacağı başlıklar ele alınıyor. Dünyadan ve Türkiye'den örneklerle teori ile pratiği birleştiren bilgilere yer veriliyor.

Aile şirketleri için tasarlanan program kapsamındaki dersler; her biri konusunda uzman ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yapmış EDU danışmanlarının yanı sıra programa katkıda bulunan Deloitte Türkiye eğitimcileri tarafından veriliyor.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Akbank Aile Şirketleri Akademisi eğitim programlarını, tamamen aile şirketlerinin gelişim ihtiyaçlarına özel en uygun içerikler ve en etkin öğrenme yaklaşımları kullanılarak tasarladı. Eğitim programlarına katılan aile şirketleri, değişen dünyaya ayak uydurmak ve sürdürülebilirliği esas alan bir işletme olma yolunda önemli bir adım atıyor.







- "Şirketlerin devamı için kurumsallaşma şart"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bazı aile şirketlerinin devam edememesinin nedenlerinin başında, nesilden nesile geçiş planının ve tanımlanmış bir sürecin olmadığını bildirdi.

Aile şirketlerinde şirket içi kuralların yanı sıra doğal olarak duyguların da devreye girdiğini belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Duyguların yoğun olduğu bu ortamda şirketlerin gelecek nesillere sağlıklı olarak devam etmesi için kurumsallaşması şart. Uzun vadede aile içi anlaşmazlıklar, profesyonellerin bu şirketlerde yaşadığı zorluklar gibi birçok sorun nedeni ile büyüme ve finansal başarı sürdürülemiyor. Firma sahipleri, şirket içi sorunlarla uğraşırken bir yandan da rekabetle başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Yıllarca alın teri ile çalışıp büyük bir özveriyle devam ettirdikleri şirketleri, işte bu ortamda yok olma noktasına gelebiliyor. Bu programı çok önemsiyoruz. Çünkü aile şirketlerinin büyümesinin Türkiye ekonomisinin gelişmesi için kritik olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar İstanbul’da düzenlediğimiz programımıza Türkiye'nin çeşitli illerinden KOBİ'ler katılım sağlarken, bu kez ikinci defa Akbank Aile Şirketleri Akademisi’ni İstanbul dışında bir ilde Adana’da ilimizin aile şirketlerine özel gerçekleştiriyoruz."

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ise aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine işaret ederek, "Akbank iş birliği ile 4 yıldır hayata geçirdiğimiz Aile Şirketleri Akademisi'nde şirketlerin rekabet güçlerini arttırarak karlı büyümelerine destek vermeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.