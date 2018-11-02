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Akbank Caz Festivali üniversitelerde

- Üniversiteli gençlerin heyecanla beklediği "Kampüste Caz", 10 gün boyunca 9 ilde binlerce gençle buluşuyor

Akbank Caz Festivali üniversitelerde
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İSTANBUL (AA) - Akbank Caz Festivali’nin önemli etkinliklerinden biri olan "Kampüste Caz" 10 gün boyunca 9 ilde binlerce gençle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akbank Caz Festivali’nin artık bir festival klasiği haline gelen ve en önemli etkinliklerinden biri olan "Kampüste Caz" başlıyor.

Üniversiteli gençlerin heyecanla beklediği "Kampüste Caz", 10 gün boyunca 9 ilde binlerce gençle buluşacak. "Kampüste Caz" sahnesi bu yıl, genç neslin önemli isimlerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı ağırlıyor. Evrencan Gündüz’e saksafonda Edward Pithey, trombonda Dilan Balkay, basta Salih Yeniev ve davulda Uğurcan Mamuzlu eşlik edecek.

Geçen 8 yılda 65 kampüste yaklaşık 32 bin üniversite öğrencisini ağırlayan Kampüste Caz, 12-23 Kasım'da sırasıyla, Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da cazın coşkusunu ve heyecanını üniversite kampüslerinde gençlerle buluşturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Akbank Caz FestivaliKampüste Caz
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