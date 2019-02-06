Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - 15. Akbank Kısa Film Festivali ulusal ve uluslararası jüri üyeleri belli oldu.



Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 15. Akbank Kısa Film Festivali, "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Akbank Kısa Film Forum" bölümleri ile yurt içi ve dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 18-28 Mart'ta sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.

Festivalin ön eleme jürisinde, akademisyen Nagihan Çakar Bikiç, oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve yönetmen Selim Evci yer alıyor. Festivalin ulusal yarışma ana jüri üyeleri ise oyuncu Funda Eryiğit, yönetmen, senarist ve oyuncu Ercan Kesal, yönetmen ve senarist Ömür Atay, sinema yazarı Melikşah Altuntaş ve Derya Bigalı'dan oluşuyor.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek olan 15. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümüne başvuran eserler arasından festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek olan en iyi filmlere 5 bin dolar ödül verilecek.

Festivalin uluslararası ana jüri üyeleri ise yönetmen, senarist Elite Zexer, belgesel yönetmeni Nebojsa Slijepcevic, yönetmen ve senarist Gordan Matic, görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan ve Derya Bigalı olarak belirlendi.

Akbank Kısa Film forum bölümünde ise yapım desteği amaçlı bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek. En başarılı senaryo Akbank Sanat tarafından 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

Forum bölümü kapsamındaki senaryo yarışmasının jüri üyeleri ise oyuncu Ahu Türkpençe, yönetmen ve senarist Tunç Davut, yönetmen ve senarist Erdem Tepegöz olacak.

Yarışmayı kazanan filmler, festivalin ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde düzenlenecek "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında izleyiciyle buluşacak.