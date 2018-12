Akbank, “Türkiye'nin En İyi Bankası“ seçildi

LONDRA (AA) - Akbank, dünyanın en önde gelen finansal yayın grubu Financial Times'ın bankacılık dergisi The Banker tarafından "Türkiye’nin En İyi Bankası" unvanına layık görüldü.

Financial Times'ın kuruluşu olan The Banker dergisi tarafından dünya genelinde yaklaşık bin bankanın değerlendirildiği "Bank of the Year (Yılın Bankası)" ödülleri sahiplerini buldu. "Bankacılık sektörünün Oscarları" olarak nitelendirilen ödüller, finansal performans, yenilikçilik, müşteri odaklılık ve topluma sağlanan fayda gibi kriterlere göre belirleniyor.

Akbank, uluslararası finans kuruluşları Euromoney, Global Finance, EMEA Finance ve World Finance'in ardından The Banker tarafından da "Türkiye’nin En İyi Bankası" ödülünün sahibi oldu.

The Banker, yaptığı açıklamada, Akbank'ın, hem Türkiye ekonomisinin en güçlü yapı taşlarından oluşu hem de bankacılık sektöründeki öncü konumu dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.



5 ayrı kuruluşun değerlendirmesinde, aynı yıl "En İyi Banka" seçilen Akbank, uluslararası finans dünyasında güvenilir, itibarlı ve istikrarlı banka olarak bilinirliğini daha da perçinledi.



- "Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"



Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ödül töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, Akbank'ın yükselen grafiğinin ve başarılarının, yurt dışında da fark edilmesinin gurur ve memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Bankacılık sektöründeki öncü konumlarının uluslararası finans kuruluşları tarafından bir kez daha "Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülü ile onurlandırıldığını belirten Binbaşgil, Akbank'ın kuruluşunun 70'inci yılında kazandıkları bu başarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Akbank, finansal gücü, istikrar ve güven odaklı bankacılık anlayışı ile Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından bir tanesi. Güçlü likiditemiz, sağlam sermayemiz, aktif kalitemiz, etkin risk yönetimimizle fark yaratıyoruz. Uzmanlığımız, disiplinli ve şeffaf yönetimimiz, sağlam temellerimiz ve tecrübemizle 70 yıldır değer yaratırken, en önemli önceliğimiz de paydaşlarımızın güvenini korumak oldu. Eylül ayında başarıyla gerçekleştirdiğimiz, Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak sağladığımız sendikasyon işlemimiz de hem ülkemize hem de bankamıza olan güvenin önemli bir göstergesiydi. İmza attığımız bu son sendikasyon işlemiyle bu yıl ekonomimize toplamda yaklaşık 4,6 milyar dolar tutarında yurt dışı kaynak sağladık ve 2018 yılında bugüne kadar sendikasyon kredisi yoluyla ülkemize en yüksek katkıyı sağlayan banka olduk. Bu başarımız, Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörümüze olan güvenin de yansıması oldu. Biz de her zaman olduğu gibi ülkemizin geleceğine inanıyor, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."



- "Ekonomi, başarılı bir dengelenme sürecine girdi"



Hakan Binbaşgil, Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2018'in, hem yurt içi hem de yurt dış piyasalarda dalgalanmalar gözlemledikleri bir yıl olduğunu söyledi.

Yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı, AB'deki gelişmeler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların gündemde yer bulduğunu belirten Binbaşgil, "Ülkemizde de ekonomi başarılı bir dengelenme sürecine girdi. Ülkemiz ekonomisinde yaz aylarında yaşanan dalgalanmalar sırasında ekonomi yönetimimizin attığı başarılı adımlar, hem piyasalarda hem de yurt dışındaki yatırımcılar nezdinde güven sağladı. Ekonomimizin en temel sorunlarından olan cari açığın iyileşmesini memnuniyetle takip ediyoruz. İleriye baktığımızda, bütçe disiplini ve sıkı para politikasıyla cari açıkta iyileşme, kurda stabilitenin yakalanmasının da yardımıyla enflasyonda olumlu gelişmeler olacaktır." ifadelerini kullandı.



- "Dijital dönüşüme liderlik ediyoruz, standartları belirliyoruz"



Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, bütün dünyada iş yapış şekillerinin değiştiği, teknolojik gelişmelerin tüm sektörlerde dönüşümü tetiklediği bir dönemden geçildiğini söyledi.

Kendilerinin de uzun vadeli bakış açısıyla bankayı geleceğe hazırladıklarını ifade eden Binbaşgil, teknoloji ve dijitalleşmede kaydettikleri ilerlemelerin, uluslararası kurumlarca örnek olarak gösterildiğini bildirdi.

Binbaşgil, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bankacılıkta dijital dönüşüme liderlik ettiklerini ve standartları belirlediklerini vurguladı.

Teknolojiyle şekillenen ve odağında insan olan yeni şube modelleri ile geleceğin bankacılığını bugünden müşterilere sunduklarını belirten Binbaşgil, "Bu yeni modelimizin hem müşteri memnuniyetine hem de rakamlara olumlu yansımalarını görmekten de mutluluk duyuyoruz." dedi.



- "İnsan kaynağımızı, stratejik bir rekabet gücü olarak görüyoruz"



Hakan Binbaşgil, Türkiye'nin geleceğine inandıklarını, ülkenin refah seviyesinin yükselmesi, ekonominin rekabet gücünün artması için teknoloji ve insan kaynağıyla ilgili çalışmaların kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

Bu bilinçle ekonomiyi desteklemek ve müşterilere en mükemmel bankacılık deneyimini yaşatmak için teknolojiye ve Akbanklılara yatırımları sürdürdüklerini kaydeden Binbaşgil, "Bankamızın istikrara dayanan finansal gücü, bu yatırımları gerçekleştirmemize de olanak sağlıyor. Bankamızın en önemli değeri olan insan kaynağımızı, stratejik bir rekabet gücü olarak görüyor ve önemsiyoruz. Böylesine başarılı bir ekiple çalışmaktan şahsen büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.