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Akbank’a Retail Banker International’dan ödül

- Akbank, uluslararası finans yayın grubu Retail Banker International'ın "2019 Global Perakende Bankacılık Ödülleri" organizasyonunda "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı" ödülünü kazandı - Akbank Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş: - “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde tanımlayarak onlara mükemmel bir bankacılık deneyimi sağlamak için son teknoloji ürün ve modellerle çalışıyoruz”

Akbank’a Retail Banker International’dan ödül
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İSTANBUL (AA)- Akbank, uluslararası finans yayın grubu Retail Banker International tarafından düzenlenen "2019 Global Perakende Bankacılık Ödülleri"nde Akbank'a "FİZ Projesi" ile "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı” ödülüne layık görüldü.

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, Akbank, FİZ Projesi ile birincilik ödülünü kazandığı "En İyi Veri ve Analitik Kullanımı (Best Use of Data & Analytics)" kategorisinin yanı sıra beş dalda da finale kaldı.

Akbank’ın geliştirdiği Finansal İş Zekası (FİZ) Projesi, müşterilerin olası ürün ve hizmet ihtiyaçlarını, yeni nesil öğrenen analitik modellerle proaktif olarak belirleyip, banka çalışanlarının kullanımına sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi ve hızlı şekilde tanımlayarak onlara mükemmel bir bankacılık deneyimi sağlamak için son teknoloji ürün ve modellerle çalıştıklarını belirtti.

Akbank FIZ Projesi’nin yeni nesil analitik modeller ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak müşterilerin ihtiyaç duyabileceği olası ürün ve hizmetleri belirlemelerine olanak sağladığını ifade eden Altıntaş, “Belirlenen bu müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, bankamız şube ve çağrı merkezi müşteri ilişkileri yöneticilerine günlük öneriler sunuluyor. Müşterilerimiz böylece günlük hayatlarında her an ihtiyaç duyabilecekleri ve kendilerine özgü hazırlanmış finansal çözümlere çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.



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AkbankRetail Banker International
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