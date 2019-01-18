Akbank’ın 3 milyar TL bedelli sermaye artışına katılım yüzde 99,9 oldu

İSTANBUL (AA)- Akbank'ın 3-17 Ocak 2019'da gerçekleştirdiği yeni pay alma hakkı kullandırımına katılım oranı yüzde 99,9 oldu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın 3-17 Ocak'ta gerçekleştirdiği yeni pay alma hakkı kullandırımına katılım, 17 Ocak itibarıyla yüzde 99,9 oldu. Geri kalan çok az sayıdaki hisse de 22-23 Ocak'ta Borsa İstanbul’da halka arz edilecek ve süreç bu şekilde yüzde 100 olarak tamamlanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, "Sermaye artırımımıza yüzde 99,9 oranında olan bu son derece yüksek katılım, hissedarlarımızın bankamıza ve ülkemize duyduğu güvenin net bir göstergesidir. Sermaye artışımız, bankamızın rekabet gücünü daha da yükseltecek ve sağlıklı büyümemize katkı sağlayacaktır. Bu sayede global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara karşı bankamızın kuvvetli finansalları daha da güçlü bir hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Artan sermayenin, Akbank’ın önümüzdeki dönemde büyüme stratejilerine yönelik ilave kapasite yaratacağını ve sürdürülebilir karlılığın devamına katkı sağlayacağını belirten Dinçer şunlara dikkati çekti:



“Sermaye artırımımız, yurt dışı yatırımcılarımızdan da büyük ilgi görmüştür. Bu sayede Türkiye’ye yaklaşık 210 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olmuştur. Bu başarımız da göstermiştir ki, küresel dalgalanmaların yoğun olduğu bu gibi günlerde bile, doğru yönetilen iyi şirketler her zaman uluslararası piyasalardan yatırım çekebilmektedirler. Sermaye artırımımıza katılan tüm hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunar; ülkemize, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

Akbank, 5 Aralık 2018 tarihinde 4 milyar liralık çıkarılmış sermayesini 5,2 milyar liraya artıracağını ve her 1 TL nominal değerli pay için pay alım hakkının 2,5 TL üzerinden kullandırılması sonucunda, toplam 3 milyar TL öz kaynak artışı hedeflediğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

