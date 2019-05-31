Akbanklı Gönüllüler'den KAÇUV çocuklarına bayram hediyesi

İSTANBUL (AA) - Akbanklı Gönüllüler, bu bayramda da Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) aracılığıyla hastanelerde tedavi gören çocuklara bayram hediyesi gönderdi.

Akbank'ın açıklamasına göre, Akbanklı Gönüllüler ve KAÇUV iş birliği ile yürütülen etkinlikte, vakfın faaliyet gösterdiği üniversite ve devlet hastanelerinde tedavi gören yaklaşık 600 çocuğa bayram hediyesi gönderildi.

Akbank Genel Müdürlük ve Akbank Bankacılık Merkezi'nden (ABM) Akbanklı Gönüllüler’in desteğiyle yürütülen etkinlikte toplanan hediyeler, İstanbul, Adana Ankara, Aydın, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Van ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde hastanelerdeki çocuklara bayram öncesinde KAÇUV aracılığıyla ulaştırıldı.

Akbanklı Gönüllüler, tüm Türkiye’de bölge müdürlükleri ve şubelerdeki gönüllü elçileri ile faaliyet gösterdikleri lokasyonlarda değer yaratmak ve yerel halka destek olmak üzere faaliyetlerde bulunuyor. Akbanklıların ilgi alanları veya yeteneklerine göre yıl içinde farklı alanlarda pek çok proje hayata geçiriliyor.

Akbanklı Gönüllüler; çocuklarla finansal okur yazarlık etkinliklerinden, ihtiyacı olan okullara kitap ve oyuncak yardım kampanyalarına, hayvan barınağı ziyaretleri ile bakıma muhtaç hayvanlar için yardımlardan, bulundukları bölgelerdeki okulların boya ihtiyaçlarına kadar birçok konuda gönüllülük faaliyetleri yürütüyor.