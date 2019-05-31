Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon istanbul ahmet food istanbul
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi

Akbanklı Gönüllüler'den KAÇUV çocuklarına bayram hediyesi

- Akbanklı Gönüllüler ve KAÇUV iş birliği ile yürütülen etkinlikte, vakfın faaliyet gösterdiği üniversite ve devlet hastanelerinde tedavi gören yaklaşık 600 çocuğa bayram hediyesi verildi

Akbanklı Gönüllüler'den KAÇUV çocuklarına bayram hediyesi
banner17

İSTANBUL (AA) - Akbanklı Gönüllüler, bu bayramda da Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) aracılığıyla hastanelerde tedavi gören çocuklara bayram hediyesi gönderdi.

Akbank'ın açıklamasına göre, Akbanklı Gönüllüler ve KAÇUV iş birliği ile yürütülen etkinlikte, vakfın faaliyet gösterdiği üniversite ve devlet hastanelerinde tedavi gören yaklaşık 600 çocuğa bayram hediyesi gönderildi.

Akbank Genel Müdürlük ve Akbank Bankacılık Merkezi'nden (ABM) Akbanklı Gönüllüler’in desteğiyle yürütülen etkinlikte toplanan hediyeler, İstanbul, Adana Ankara, Aydın, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Van ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde hastanelerdeki çocuklara bayram öncesinde KAÇUV aracılığıyla ulaştırıldı.

Akbanklı Gönüllüler, tüm Türkiye’de bölge müdürlükleri ve şubelerdeki gönüllü elçileri ile faaliyet gösterdikleri lokasyonlarda değer yaratmak ve yerel halka destek olmak üzere faaliyetlerde bulunuyor. Akbanklıların ilgi alanları veya yeteneklerine göre yıl içinde farklı alanlarda pek çok proje hayata geçiriliyor.

Akbanklı Gönüllüler; çocuklarla finansal okur yazarlık etkinliklerinden, ihtiyacı olan okullara kitap ve oyuncak yardım kampanyalarına, hayvan barınağı ziyaretleri ile bakıma muhtaç hayvanlar için yardımlardan, bulundukları bölgelerdeki okulların boya ihtiyaçlarına kadar birçok konuda gönüllülük faaliyetleri yürütüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkbankKAÇUV
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5