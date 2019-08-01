Akbank’tan “3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi”

Akbank, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla artacak harcamalara kolaylık sağlamak amacıyla “3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi” kampanyasını başlattı.



Akbank’tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi” kampanyası kapsamında Akbank’tan ihtiyaç kredisi kullanacak müşterilerin kredilerinin ilk taksitini 3 aya kadar erteleyebileceklerini ve 5 yıla varan vade seçeneklerinden yararlanabileceklerini kaydetti.



Oğuz, bayramın yaklaşması ile beraber müşterilerin harcamalarının arttığı bir dönemde olunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



“Bayram alışverişi yapacak, sevdiklerini ziyaret edecek ya da tatile çıkacak müşterilerimiz için bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri oluşturabilecekleri ve ayrıca ilk taksit ödemesini 3 ay erteleyebilecekleri bir kredi kampanyası sunuyoruz. Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz tercih ettikleri bir Akbank şubesine gelerek, cep telefonlarından 'Akbank Direkt' uygulaması üzerinden veya ‘4442525’ Akbank Telefon Şubesi’ni arayarak kolayca kredi başvurusunda bulunabilir, 5 yıla kadar vade seçenekleri ile kredilerini kullanabilirler.”