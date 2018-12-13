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Akbank'tan blockchain ile İngiliz sterlini transferi

- Akbank, Ripple üzerinden blockchain altyapısı ile İngiliz sterlini transferine başladı

Akbank'tan blockchain ile İngiliz sterlini transferi
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İSTANBUL (AA) - Akbank'tan Santander UK'e Ripple üzerinden blockchain altyapısı ile İngiliz sterlini transferine başladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl, Ripple iş birliği ile blockchain kullanarak uluslararası para transferi çalışmalarına başlayan Akbank, yayınlanan son güncelleme ile bu hizmeti müşterilerinin hizmetine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, blockchain teknolojisi ile uluslararası para transferi sürecini başlatan ilk banka olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektöre öncülük eden bu uygulamanın ilk tohumlarını geçen yıl atmaya başlamıştık. Şimdi de Santander UK’e Ripple üzerinden blockchain altyapısı ile GBP para transferlerine başladık. Bu önemli teknoloji ile müşterilerimiz uluslararası para transferlerinde artık çok daha düşük maliyetli ve hızlı para transfer edebilme imkanlarından faydalanabilecek. Yeni bankaların sisteme katılımı ile bu hizmetimizi farklı bankalarla iş birlikleri ile genişletmek için yolculuğumuz devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
AkbankBlockchain
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