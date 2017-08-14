Akbank'tan KOBİ'lere mobil çözümler

İSTANBUL (AA) - Akbank, KOBİ'lerin hayatlarını kolaylaştıracak mobil çözümleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda KOBİ'ler işlerinin başından ayrılmadan birçok bankacılık ihtiyacını mobilden kolayca karşılayabiliyor.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka KOBİ'lere verdiği finansman ve danışmanlık desteklerinin yanında, gelişen teknolojinin sağladığı imkanlarla da destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda KOBİ'lerin bankacılık ihtiyaçlarının dijital kanallardan karşılanmasını sağlama amacıyla Akbank tarafından geliştirilen uygulama ile KOBİ'ler işlerinin başından ayrılmadan, dükkanında Akbank şubelerindeki KOBİ müşteri ilişkileri yöneticileri ile kredi, üye iş yeri, çek karnesi, KOBİ tarifeleri, kredi kartı gibi birçok bankacılık ihtiyacını mobilden kolayca karşılayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bu hizmetin "Müşterinin ihtiyacının olduğu yerde olma" vizyonlarının bir parçası olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"KOBİ’lerin dijitalleşmesi, işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmelerinin hayatta kalabilmesi açısından önemli. Bu anlayışla müşterilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz birçok uygulama ile KOBİ’lerimizin dijital dönüşümünde yanlarında olduk. Buna ek olarak müşterilerimiz kadar çalışanlarımızın da dijitalleşmesi için imkanlarımızı seferber ettik. Çoğu KOBİ sahipleri işletmelerinin her şeyi ile kendileri ilgileniyor. Dolayısıyla bankaya gitmeleri gerekse bile yoğunluktan zaman bulmakta zorlanıyorlar. Geliştirdiğimiz mobil uygulamayla bu konuya çözüm getirmiş oluyoruz. KOBİ müşteri ilişkileri yöneticilerimiz müşterilerinin bilgilerine mobil cihazlardan erişebiliyor, ziyaretlerinde onların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde krediden üye iş yerine, çek karnesinden KOBİ tarifelerine kadar birçok ürünü sunabiliyor. Böylece KOBİ'lerimizin bankaya gitmesine gerek kalmadan ihtiyaçlarını mobilden anında halletmiş oluyoruz."

Dijital dünya ve mobil teknolojilerin hızlı geliştiğine ve teknoloji ve dijitalleşmenin Akbank'ın da öncelikli konuları arasında yer aldığına dikkati çeken Oğuz, KOBİ'lere yeni dijital çözümler sunarak, işlerine katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, hizmetten yararlanmak isteyenlerin Akbank şubelerindeki KOBİ müşteri ilişkileri yöneticileri ile bağlantıya geçmesi yeterli olacak.

