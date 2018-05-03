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Akbank'tan "Selfie ile Giriş"

- Akbank, yüz tanımlama teknolojisi ile Akbank Direkt'e "Selfie ile Giriş" yapabilme imkanı sunuyor

Akbank'tan

İSTANBUL (AA) - Akbank, günlük hayatın içinde olan ve hayatı kolaylaştıran yüz tanıma teknolojisini bankacılık uygulamalarında kullanan ilk banka oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, teknolojideki gelişmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerine aynı hızda uyarlayarak müşterilerinin hizmetine sunan Akbank, yüz tanımlama teknolojisi ile Akbank Direkt'e "Selfie ile Giriş" yapabilme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, selfie çekmenin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de Akbank olarak hayatın kalbindeyiz. Selfie hayatımızın bu kadar içine girmişken, biz de 'Akbank Direkt'e selfie ile giriş neden yapılamasın?' dedik ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Artık müşterilerimiz, Akbank Direkt'e yüzlerini tanıtıyor ve şifre girmeye gerek olmadan selfie'leri ile giriş yapabiliyor. Kesintisiz yatırım yaptığımız dijital teknoloji, müşterilerimiz ile aramızda özel bir iletişim köprüsü de oluşturuyor. Dijital teknolojideki gelişimi müşterilerimizin olduğu her platformda yanlarında olmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Akbank olarak, modern hayat alışkanlıklarından ilham alarak insan odaklı teknolojiler geliştiriyoruz. Bu özelliklerimizle Türkiye’de bankacılık sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz."

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