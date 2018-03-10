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Akciğerin kapasitesini havayla ölçebiliyor

- Ankaralı genç girişimci Erşahin, helyum ve nitrojen gazına ihtiyaç duymadan KOAH ve astım hastalarının akciğer kapasitelerini havayla ölçebilen cihaz geliştirdi - EXENTECH firmasının kurucusu Erşahin: - "Cihazımız 1 metrekarelik ve kapalı olmayan bir alanda rahatlıkla çalışır. Dolayısıyla yatalak ya da klostrofobisi olan hastaların akciğer ölçümleri sorunsuz yapılabilir"

Akciğerin kapasitesini havayla ölçebiliyor

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Ankaralı genç girişimci Coşkun Erşahin, helyum ve nitrojen gazına ihtiyaç duymadan KOAH ve astım hastalarının akciğer kapasitelerini havayla ölçebilen cihaz geliştirdi.

Teknopark Ankara'daki EXENTECH firmasının kurucusu Erşahin, AA muhabirine, geliştirdikleri cihazın akciğer solunum fonksiyonlarını test ettiğini söyledi.

Astım ve KOAH hastalarına mevcut durumda spirometri (solunum işlevlerinin incelenmesini sağlayan bir yöntem) yardımıyla teşhis konulduğunu anlatan Erşahin, "Ancak bu, ileri düzeyde matematik hesaplamalar gerektirir. Bu hesaplamalar yapılsa bile ölçüm tam olarak gerçekleştirilemez. Astım ve KOAH hastalıklarının teşhisinde ise bu kapasite ölçümü oldukça önemli bir unsurdur." dedi.

Söz konusu ölçüm sistemlerinin ithal edilmesinin yanında fiyatlarının da oldukça yüksek olduğunun altını çizen Erşahin, ayrıca bu cihazların kullanılabilmesi için tam teşekküllü hastane koşulları ve izole edilmiş kapalı oda bulunmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Geliştirdikleri ürünün çalışması için ise kapalı bir odaya gereksinim bulunmadığına dikkati çeken Erşahin, "Cihazımız 1 metrekarelik ve kapalı olmayan bir alanda rahatlıkla çalışır. Dolayısıyla yatalak ya da klostrofobisi olan hastaların akciğer ölçümleri sorunsuz yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- Ölçümü havayla yapabiliyor

Erşahin, geliştirdikleri cihazın benzerlerinden farklı olarak helyum ve nitrojen gazları yerine hava kullanılarak ölçüm yapabildiğine dikkati çekerek, bu nedenle kendi ölçüm sistemlerinin helyum ve nitrojen gazlarının neden olduğu toksik etkileri ortadan kaldırdığını ifade etti.

Cihazın kullanımının da oldukça kolay olduğunu kaydeden Erşahin, "Bizim cihazımızda sadece bir ağızlık kullanarak ölçüm yapabilirsiniz. Ayrıca cihazımızın kullanımı için izole bir oda gerekmiyor. Çok hızlı çalıştığı için de hastaların bekleme süresini en aza indiriyor." diye konuştu.

Fiyat açısından cihazın ithal ürünlere göre çok ucuz olduğunu belirten Erşahin, ithal ürünlerin fiyatının 50-180 bin dolar arasında değişmesine karşın kendi ürünleri için 6 bin dolara satabileceklerini kaydetti.

Erşahin, cihazın tam teşekküllü hastanelerin yanı sıra küçük sağlık birimlerinde, doktorların odasında ve hatta hastaların evinde rahatlıkla kullanılabileceğinin altını çizdi.

Cihazın mühendislik, yazılım ve donanım açısından tamamen yerli olduğunu dile getiren Erşahin, "Kullandığımız her şeyin kalıbını Türkiye'de yaptırıyoruz. Devreler kendimize ait. Açık kaynak kullanımı yerine de kendi yazılımımızı kullanıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun ErşahinExentechGirişimci
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