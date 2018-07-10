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Akdeniz Bölgesi'nden ihracat artıyor

- Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur Ateş: - "Birliğin haziran ayı ihracatı yüzde 2 artış kaydederek 867 milyon dolar olarak gerçekleşti"

Akdeniz Bölgesi'nden ihracat artıyor

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, Birlik üyesi firmalarca haziran ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 867 milyon dolara çıktığını belirtti.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran seçim sürecinin tamamlanmasıyla enflasyonun ve faizlerin tek haneye inmesinin önünün açıldığını, ihracatın da canlanmasını umduklarını ifade etti.

AKİB üyesi firmaların haziran ayında yaptıkları ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 867 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Ateş, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Mısır, ABD, Irak, Almanya ve Yunanistan olduğunu kaydetti.

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