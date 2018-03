Akdeniz demiryoluyla Karadeniz'e bağlanıyor

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Mersin Limanı'nı Samsun Limanı'na kadar bağlayacak olan bir hattın ilk adımı olan Aksaray-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattının yapımını yatırım programını aldık. Ulukışla'dan Aksaray ve hızlı tren doğu-batı güzergahını Samsun'a kadar uzatacağız." dedi.

Elvan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD) Türkiye İstişare Toplantıları kapsamında Mersin Şubesi ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye" programına katıldı.

Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Elvan, "Onlar bizim iftiharımız, onurumuzdur. Gazi olan kardeşlerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Mehmetçiğimize başarılar, zaferler diliyorum." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Her türlü terör unsurunu temizlemek, Türkiye'ye, milletimize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Şeffaf bir mücadele yürütüyoruz. Bazıları gibi ikili oynamadan, kökü ve kökeni ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele için de örnek bir tavırdır. Bakıyorsunuz, Türkiye mevzu bahis olduğunda aralarındaki farkları unutup bütün terör örgütleri, FETÖ, DEAŞ, PKK aynı dili konuşuyorlar, aynı kanlı oyunu birlikte oynamaya karar veriyorlar. Türkiye bu maşaları kimin tuttuğunu, bu kuklaları kimlerin oynattığını çok iyi biliyor. Bu hususta tavrımız net. Zeytin Dalı, Türkiye'nin bu kararlılığının, tavrının en önemli göstergesidir."

- "Ürünü zamanında ulaştırmak önemli"

Lojistiğin, Türkiye'nin en önemli ve geleceği parlak sektörlerinin başında geldiğini belirten Elvan, "Bir ürünün kaliteli üretilmesi elbette önemli ama tek başına yeterli değil. Ürünün en hızlı şekilde ve en düşük maliyetle, güvenilir ve öngörülebilir şekilde tüketiciye ulaştırılması da önem arz ediyor." diye konuştu.

Elvan, lojistik hizmetlerinin depolama, paketleme, gümrükleme, üretici ve nihai tüketiciye erişimini kapsayan bir tedarik zinciri yönetimi olarak bütüncül bakış açısıyla ele alınmasını önemsediklerini dile getirdi.

- "Türkiye'nin lojistikte hedefi ilk 15"

Lojistik maliyetlerinin özellikle geri kalmış ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde milli gelire oranının yüzde 20-25 olduğuna işaret eden Elvan, "Gelişmiş ülkelere baktığımızda bunun yüzde 10 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise lojistik maliyetlerinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 13. Dolayısıyla bizim bu maliyetleri daha da aşağı çekmemiz gerekiyor." dedi.

Bakan Elvan, Türkiye'deki lojistik sektörünün büyüklüğüne bakıldığında yaklaşık 300 milyar dolarlık bir hacim olduğunun görüldüğünü ifade etti. Bunun 150 milyar liralık kısmını lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin oluşturduğunu belirten Elvan, şunları söyledi:

"Kalan yüzde 50'sinde ise bizatihi üreticinin kendisinin lojistik faaliyetle uğraştığını görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor, bu yüzde 50'lik oranın yüzde 70-80'lere çıkması gerekiyor. Daha profesyonel bir lojistik anlayışının Türkiye'de yerleşmesi ve bu sektörün daha da gelişmesi gerektiği ortaya çıkıyor. İşletme bazında incelendiğindeyse lojistik maliyetler tüm giderler içinde üretim maliyetlerinden sonra ikinci sırada yer alıyor. 2016 yılında yayınlanan Dünya Bankası endeksine göre 160 ülke arasında Türkiye, lojistik sektöründe 34. sırada yer alıyor. Sıralamada ön saflardayız ancak bu bizim için yeterli değil. Bu kapsamda gümrük işlemlerinin etkinliğini artırmak ve sevkiyatların takibi ve izlenmesini geliştirmek zorundayız ama nihai aşamada ilk 15 ülke arasında yer almalıyız. Bizim hedefimiz bu. 2023 yılında inşallah ilk 15 ülke arasında yer alacağız."

- "80 tedbiri uygulamaya koyduk"

Elvan, 10. Kalkınma Planı'nda lojistik hizmetlerin geliştirilmesinin öncelikli bir hedef olarak belirlendiğine işaret ederek, "Lojistiğe Dönüşüm Programı'nı hayata geçirdik. Bu program kapsamında 80 tedbiri uygulamaya koyduk. Yine bu kapsamda sektörün sorunlarının tartışılacağı ve çözüm önerilerinin geliştirileceği Lojistik Koordinasyon Kurulu, Sayın Başbakanımızın genelgesiyle oluşturulmuştur. Ülkemizin lojistik ve ulaştırma altyapısına bütüncül bir yaklaşım getirmek amacıyla da Ulaştırma Ana Planı ve Türkiye Lojistik Master Planı çalışmaları tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışma bu yıl tamamlanacak ve önümüzü lojistik sektöründe daha net bir şekilde görebilme imkanına kavuşacağız." diye konuştu.

- Akdeniz Sahil Yolu projesi

Kalkınma Bakanı Elvan, lojistiğin ulaştırmadan ayrılmasının mümkün olmadığı belirterek, ulaştırma yatırımlarında temel bazı önceliklerin bulunduğunu anlattı.

Önceliklerin başında kuzey-güney, doğu-batı koridorunun bir an önce tamamlanmasının geldiğini, bu noktada da çok yoğun çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Elvan, "Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık. Akdeniz Sahil Yolu'ndaki çalışmalarımız devam ediyor. Az bir kesimimiz kaldı. Çok sayıda tünel, viyadük açıldı. Kuzey-güney bağlantı hatlarında ise tamamlama aşamasına geldik. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kuzey-güney, doğu-batı koridorunu ulaşım altyapısı itibariyle, karayolu altyapısı itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Elvan, kombine yük taşımacılığının daha da geliştirilmesinin de öncelikleri arasında yer aldığını ancak istenilen noktada olunmadığını bildirdi.

- Lojistik merkezleri yapılıyor

Demiryolu ve denizyolu taşıma paylarının daha da artırılmasının önemine dikkati çeken Elvan, "Demiryolunun özellikle ticari, lojistik faaliyetlerdeki oranı oldukça düşük. Biliyorsunuz demiryollarında da artık özel kesim işletmecilik yapabiliyor. Böyle bir imkan sağlandı. Bu noktada sizlerin adım atmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Elvan, kombine taşımacılığın geliştirilmesi hedefi doğrultusunda planlanan 21 lojistik merkezden 8'inin işletmeye alındığını, 5'inin de inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Bu yıl Mersin-Yenice, Kars, Konya ve Erzurum lojistik merkezlerini işletmeye açacaklarını aktaran Elvan, Karaman, Sivas ve Kayseri lojistik merkezlerinin de yapımına başlanacağını bildirdi.

- Kars-İstanbul demiryolu bağlantısı

Elvan, Türkiye'nin, Avrupa-Asya transit taşımacılığında birçok ulaştırma şebekesi ve koridorunda kilit konumda olduğunu söyledi.

Üretimin merkezinin batıdan doğuya kaydığını belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Türkiye, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan tam kesişim noktasında. O açıdan bizim lojistik, ulaştırma, bağlantı konusuna daha fazla önem vermemiz gerekir. Türkiye potansiyelini doğru kullandığı takdirde Türk lojistik firmaları tarafından özellikle bu koridorlarda çok önemli ticari ilişkiler içine girebilir. Ülkemizin önünde fırsat penceresi var. Hem Asya'daki denize bağlantısı olmayan ülkelerin küresel ağlara entegrasyonunu sağlayacak hem Uzak Doğu'daki üretimi Avrupa'ya daha hızlı bir şekilde ulaştıracak hem de transit ülke konumundaki Türkiye'yi kritik bir pozisyona getirecek bu fırsatlar çok iyi değerlendirilmeli. Bu kapsamda eski İpek Yolu'nun tekrar canlandırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında Bakü-Tiflis-Kars Projesi'nin devamı niteliğindeki Kars-İstanbul demiryolu bağlantısı ortak koridorun en önemli ayağını oluşturmakta. Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması planlanan güzergahta projenin Türkiye kesimini tamamlıyoruz. "

- "Hızlı tren doğu-batı güzergahını Samsun'a kadar uzatacağız"

Elvan, Mersin'deki birçok yatırımı en kısa sürede hayata geçireceklerini dile getirdi.

Mersin'i kuzeye bağlayan bir demiryolu hattını yatırım programına aldıklarını belirten Elvan, "Mersin Limanı'nı Samsun Limanı'na kadar bağlayacak olan bir hattın ilk adımı olan Aksaray-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattının yapımını yatırım programını aldık. Ulukışla'dan Aksaray ve hızlı tren doğu-batı güzergahını Samsun'a kadar uzatacağız. Hem doğu-batı hem de kuzey-güney ekseninde hızlı tren demiryolu hatlarımızı buluşturmuş olacağız. Bu çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve bazı milletvekilleri katıldı.

Bakan Elvan, programın ardından merkez Yenişehir ilçesinde tadilatı devam eden Suphi Öner Öğretmenevi'nde incelemelerde bulundu.