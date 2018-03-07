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Akdeniz Ekonomi Forumu

- Kalkınma Bakanı Elvan: - "Çukurova, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nden sonra en önemli cazibe merkezi konumunda. Yeterince değerlendirebiliyor muyuz? Potansiyelini yeterince harekete geçirebiliyor muyuz? Bana kalırsa hayır" - "Bu konuda atmamız gereken adımlarımız var ama bu birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olacak"

Akdeniz Ekonomi Forumu

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çukurova'nın potansiyelinin, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde harekete geçirileceğini söyledi.

Elvan, Kalkınma Bakanlığının desteği, AKİB, Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası bölge ortaklığı ve NTV&Özgencil iş birliğiyle HiltonSA'da düzenlenen Akdeniz Ekonomi Forumu kapsamındaki akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik için kente gelen misafirlere, Mersin'in tarihi dokusu ve doğal güzelliklerini görmelerini tavsiye eden Elvan, kentin adeta bir açık hava müzesi olduğunu kaydetti.

Mersin'in de içerisinde olduğu Çukurova yöresinin önemine dikkati çeken Elvan,"Çukurova, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nden sonra en önemli cazibe merkezi konumunda. Yeterince değerlendirebiliyor muyuz? Potansiyelini yeterince harekete geçirebiliyor muyuz? Bana kalırsa hayır. Bu konuda atmamız gereken adımlarımız var ama bu birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olacak." dedi.

Bakan Elvan, bu konuda herkese görev düştüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sanayi ve ticaret odalarımız, esnaf odalarımız, meslek odalarımız ve toplumun çok değişik kesimlerinden sivil toplum kuruluşu bünyesinde yer alan kardeşlerimizle birlikte, beraberlik ve dayanışma ruhuyla bu bölgeyi ayağa kaldıracağız, daha iyi noktaya getireceğiz."

Forum kapsamındaki çalışmaların oldukça başarılı olduğunu vurgulayan Elvan, çalışmaların tamamlanmasıyla daha net bir yol haritasının çıkarılacağını aktardı.

Yemeğe Elvan'ın yanı sıra KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri ve iş adamları da katıldı.

Akdeniz Ekonomi Forumu yarın düzenlenecek çeşitli oturumların ardından tamamlanacak.


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Akdeniz Ekonomi ForumuKalkınma Bakanı Lütfi ElvanMersin
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