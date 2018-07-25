ADANA (AA) - Adana'da önemli zarara yol açan Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele kapsamında 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde turunçgil bahçeleri ilaçlanacak.

Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Remziye Karabucak, yaptığı yazılı açıklamada, yıllık 4 milyon 770 bin ton olan Türkiye narenciye üretiminin 1 milyon 355 bin tonunun Adana genelinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Narenciye ürünlerinin yanı sıra kent genelindeki tarımsal alanlarda kayısı, şeftali, nektarin, yenidünya, erik, ayva, armut, elma, incir, Trabzon hurması ve nar gibi meyvelerin üretiminin de gerçekleştirildiğini aktaran Karabucak, Akdeniz meyve sineği zararlısının bu meyve bahçelerinde etkili olduğunu anlattı.

Önceki yıllara oranla Akdeniz meyve sineği zararlısında önemli artış tespit edildiğine işaret eden Karabucak, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, özellikle Rusya Federasyonu'na ihracatı engelleyen Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında ilimiz genelindeki narenciye bahçelerinde 16-20 Temmuz tarihleri arasında toplu ilaçlama yapılmıştı. Yine aynı genelge doğrultusunda 30 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki tüm narenciye bahçelerinde ikinci toplu kimyasal ilaçlama gerçekleştirilecek. Tüm üreticilerimiz bu konuda hassasiyet göstermelidir. Yöremiz ve ülkemizin ekonomik kayıplarının önlenmesi bakımından bu mücadele şekli önem taşıyor.”