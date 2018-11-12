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Akdeniz'in tekstil ihracatında artış

- Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fatih Doğan: - "Ekim ayında 90 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17'lik artış sağladık"

Akdeniz'in tekstil ihracatında artış
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MERSİN (AA) - Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, üyelerinin ekim ayında yaptıkları tekstil ve ham maddeleri ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 artarak 90 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Birlik olarak ihracata katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Birlik üyelerinin ekim ayı ihracatının arttığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Ekim ayında 90 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17'lik artış sağladık. Ekim ayı ihracatında İtalya, Portekiz ve Bangladeş en büyük pazarları oluşturdu. En fazla ihracat yapılan ürün grubu ise dokuma kumaş, örme kumaşlar ve pamuk ipliği oldu."

Doğan, Birlik bünyesindeki ihracatçıların 12 aylık dış satımının ise 925 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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