Akenerji'den emisyon azaltımına destek

ANKARA (AA) - Akenerji'nin Uluabat Hidroelektrik Santrali'ndeki düşük karbon emisyon performansının Antalya Havalimanı'nda ortaya çıkan emisyon miktarını sıfırlayacak seviyede olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akenerji'nin yenilenebilir enerji yatırımlarında karbon emisyon miktarını gösteren sertifikalandırma uygulamasını sürdüreceği belirtildi.

Akenerji'nin rüzgar ve hidroelektrik santralleri için aldığı karbon sertifikalarıyla çevreye verilen zararı sıfırlamayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, "Antalya Havalimanı'ndaki faaliyetler nedeniyle oluşan karbon ayak izi, Akenerji'nin Uluabat Hidroelektrik Santrali'ne ait emisyon azaltım sertifikaları ile sıfırlandı. ICF Antalya Airports ve Akenerji arasında 3 yıldır yapılan iş birliği sonucu toplam 48 bin 738 ton karbondioksit denkleştirmesi, ve tüm iş ortakları ile yapılan iş birliği sonucu ise 65 bin 339 ton karbondioksit emisyon azaltımı gerçekleştirildi. Bu rakam yıllık yaklaşık 150 bin ağacın absorbe ettiği karbondioksit miktarına denk geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Üst Yöneticisi Serhan Gençer, Antalya Havalimanı'nın geçen yıl yaymış olduğu sera gazı emisyonunun Uluabat Hidroelektrik Santrali'ndeki karbon azaltımıyla nötrlendiğini belirtti.

ICF Antalya Airports Üst Yöneticisi Serhat Soğukpınar da yaşanabilir çevre için projeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, 2009'da başlayan "Havaalanı Karbon Akreditasyon Projesi" kapsamında sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde önemli adımlar atıldığını kaydetti.