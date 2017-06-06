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Akfen Çalıkobası HES 9 bin haneyi aydınlatacak

ANKARA (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’nin 9 bin haneyi aydınlatacak Giresun Çalıkobası Hidroelektrik Santrali (HES) üretime başladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, 18 megavat kapasiteye sahip Çalıkobası HES projesi, 35 milyon dolarlık...

Akfen Çalıkobası HES 9 bin haneyi aydınlatacak

ANKARA (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’nin 9 bin haneyi aydınlatacak Giresun Çalıkobası Hidroelektrik Santrali (HES) üretime başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 18 megavat kapasiteye sahip Çalıkobası HES projesi, 35 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirildi.
Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere, sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan Akfen Yenilenebilir Enerji, bu yıl için 2 milyar liradan fazla, 2020’ye kadar ise 4 milyar liralık 'temiz enerji projesi' hedefi ortaya koydu.
Akfen Yenilenebilir Enerji'nin gelecek dönemdeki yatırımlarının 1 milyar 400 milyon liralık kısmını Özelleştirme İdaresi Başkanlığından devralınacak Menzelet, Kılavuzlu ve Çiçekli hidroelektrik santralleri oluşturuyor.
Şirketin yenilenebilir enerji yatırımları bütçesinin 450 milyon liralık kısmının güneş enerjisi santrali, 200 milyon liralık kısmının da rüzgar enerjisi santrali kurulumu için kullanılması planlanıyor.

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Rüzgar EnerjisiGÜNEŞ ENERJİSİGiresun Çalıkobası HESAkfen Yenilenebilir EnerjiAkfen Holding
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