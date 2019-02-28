Akfen GYO'dan 2018'de 104 milyon lira net kâr

İSTANBUL (AA)- Akfen GYO’nun 2018 yılı net kârı yüzde 166 artışla 104 milyon TL oldu.



Akfen GYO, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen GYO'nun net kârı bir önceki yıla göre yüzde 166 artarak 104 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide kira gelirleri yüzde 54’lük artışla 98 milyon TL olarak gerçekleşen Akfen GYO’nun toplam varlıkları yüzde 39 artışla 2 milyar 437 milyon TL’ye çıktı.

Şirketin net aktif değeri geçen yıla göre yüzde 28 artışla 816,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, toplam portföy değeri de yüzde 44 artarak 1 milyar 608 milyon TL’ye dayandı. Akfen GYO’nun 2017’de 63,5 milyon TL olan konsolide kira gelirleri ise yüzde 54’lük artışla 98 milyon TL’ye yükseldi.



Bir önceki yıl 607 milyon TL olan Akfen GYO’nun öz kaynakları 2018 yılında yüzde 22 artışla 744 milyon TL’ye ulaşırken, 2017 yılında 1 milyar 758 milyon TL olan Akfen GYO’nun toplam varlıkları yüzde 39’luk artışla 2 milyar 437 milyon TL'ye çıktı.



Akfen GYO, otel portföyünün dışında konut sektöründe boy gösterdiği ilk proje olan Ankara’daki Bulvar Loft’u, gayrimenkul piyasasındaki mevcut konjonktüre rağmen, 1 yıllık sürede tamamlayarak projenin tamamını yüzde 19 kârla nakde çevirdi.







- “Turizm portföyümüz ile GYO’lardan pozitif ayrıştık”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Sertaç Karaağaoğlu, güçlü finansal yapısı ile nitelikli projelere odaklanan Akfen GYO’nun sektördeki gücünü ve güvenilir konumunu her geçen yıl daha da pekiştirdiğini vurguladı.

Turizm ağırlıklı portföylerinin etkisiyle Borsa İstanbul’da işlem gören GYO şirketleri arasından pozitif ayrıştıklarına dikkati çeken Karaağaoğlu, “Yabancı turistte Türkiye’nin dünyada yeniden tatil seçeneği olarak öne çıkması kongre ve kıyı turizmindeki önemli artışı beraberinde getiriyor. Yerli turistte ise ekonomik koşulların düzelmeye başlamasının hareket getirdiğini görüyoruz. Turizmdeki bu olumlu ortamla birlikte gelecek yıllarda kârlılığımızı daha da yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.