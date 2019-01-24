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Akfen GYO'nun gelirleri 2018'de tarihi seviyeye ulaştı

- Akfen GYO'nun kiraladığı 20 otelinden elde ettiği gelir, turizmdeki canlılık sayesinde 2018'de önceki yıla göre yüzde 47'lik artışla 94,5 milyon liraya yükseldi - Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu: - "Rusya'daki FIFA Dünya Kupası organizasyonu ve Türkiye otellerimizdeki yabancı turist konaklamalarındaki büyük artış gelirlerimizde tarihi rekorların gerçekleşmesini sağladı"

Akfen GYO'nun gelirleri 2018'de tarihi seviyeye ulaştı
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İSTANBUL (AA) - Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) kiraladığı 20 otelinden elde ettiği gelir, turizmdeki canlılık sayesinde geçen yıl zirve yaptı.

Akfen GYO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2018'de Türkiye ve yurt dışındaki 3 bin 628 odaya sahip toplam 20 otelinden elde ettiği kira geliri, önceki yıla göre yüzde 47 artışla 94,5 milyon liraya (17,1 milyon avro) yükseldi. Böylece Akfen GYO, kurulduğu 2007'den beri en yüksek gelirini elde etti.

Turizm sektöründeki iyileşme ile Akfen GYO'nun Türkiye'de 2 bin 477 odası bulunan 15 otelinde 2018'de doluluk oranı, önceki yıla göre yüzde 4,4'lük artışla yüzde 66,4'e ulaştı. Bu otellerdeki ortalama oda başına gelir de 2017 yılındaki 117 TL seviyesinden yüzde 40 artışla geçen yıl 165 TL'ye çıktı.

Rusya'daki 4 otel de dikkate alındığında, 20 otelde 3 bin 628 odaya ulaşan Akfen GYO'nun 2018'de tüm otel dolulukları yüzde 4 artışla 65,4'e çıktı. 2018'de tüm otellerden elde edilen oda başına gelirler ise yüzde 2,6 artışla 31,3 avro olarak gerçekleşti.

- "Türk turizmindeki yükseliş trendi 2019'da da devam edecek"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, 2018'in Türkiye ekonomisi açısından çok zor bir dönem olarak geride kaldığını, buna rağmen turizm sektörünün çıkışını sürdürmesinin çok olumlu izler bıraktığını bildirdi.

Geçen yıl gerçekleşen büyük kur dalgalanmalarının olumsuz etkisinin ağırlıklı yabancı para cinsinden gelir kaydeden otellerdeki büyük gelir artışlarının gölgesinde kaldığını aktaran Karaağaoğlu, "Rusya'daki FIFA Dünya Kupası organizasyonu ve Türkiye otellerimizdeki yabancı turist konaklamalarındaki büyük artış gelirlerimizde tarihi rekorların gerçekleşmesini sağladı." ifadesini kullandı.

Karaağaoğlu, Türk turizm sektöründeki yükseliş trendinin 2019'da da devam edeceğini belirterek, turist ve oda başına gelirlerdeki artışa bağlı olarak Akfen GYO'nun gelirlerinin yeni rekorları da beraberinde getirmesini beklediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Akfen GYO
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