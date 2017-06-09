Akfen Holding TAV'daki hisselerini devrediyor

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding, TAV Havalimanları Holding'de kalan yüzde 8,1'lik payı için Fransa merkezli Aeroports de Paris Group şirketi ile hisse devri anlaşması imzaladı. Akfen, bu devirden elde edeceği geliri Türkiye'de hayata geçireceği 6,7 milyar liralık yatırım paketi için kullanmayı planlıyor.

Akfen açıklamasına göre, Akfen Holding, 1997 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yap-İşlet-Devret ihalesi ile temellerini attığı TAV Havalimanları Holding'deki kalan yüzde 8,1'lik payı için Fransa merkezli Aeroports de Paris Group'un (ADP) tamamına sahip olduğu TANK ÖWA alpha GmbH şirketi ile hisse devri anlaşması imzaladı.

TAV'daki payının devir karşılığı olarak şirkete 160 milyon dolarlık nakit girişi sağlayacak olan Akfen, bu miktarı Türkiye'de yapacağı yatırımlarda kullanacak. Akfen, 2017 yılı başında 1,5 yılda tamamlayacağı 6,7 milyar liralık yatırım paketi açıklamıştı.

Toplamda bin 390 kişilik istihdam yaratacak bu paketin en önemli yatırım ayağını 3,9 milyar liralık Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ'daki şehir hastaneleri ve 2 milyar liralık yenilenebilir enerji projeleri oluşturuyor.

"20 yıllık TAV maceramın birinci perdesi kapanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TAV'daki hisselerinin Aeroports de Paris Grup'a devri ile ilgili şunları kaydetti:

"20 yıllık TAV maceramın birinci perdesi burada kapanıyor. Kurucusu olduğum TAV Havalimanları Holding'de bugün itibarıyla Akfen Holding hisseleri gerekli prosedürlerin tamamlanmasına müteakip ADP'ye devredilecek.

Aynı zamanda TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Akın, "Unutulmaması gerekir ki, TAV'ın en büyük hissedarı bir Fransız şirketi olmasına rağmen çalışanlarının yüzde 90'ının Türk vatandaşı olması, Borsa İstanbul'a kayıtlı halka açık şirket olması, şirket merkezinin ve yatırımlarının çoğunluğunun Türkiye'de olması ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine vergisini ödemesi nedeniyle bir Türk şirketidir ve o şekilde kalacaktır. Yaratmış olduğumuz bu dünya markası ile iftihar etmek her Türk vatandaşının hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Demir