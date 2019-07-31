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Akfen, Van'daki üçüncü güneş santralini devreye aldı

- Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Van Gölü kıyısındaki 13 megavat kurulu güce sahip üçüncü güneş enerjisi santrali devreye girdi

Akfen, Van'daki üçüncü güneş santralini devreye aldı
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İSTANBUL (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Van Gölü kıyısındaki 13 megavat kurulu güce sahip üçüncü güneş enerjisi santrali devreye girdi. Böylece, şirketin Van'da güneş enerjisi kapasitesi 37 megavata ulaşarak, 80 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek hale geldi.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına kadar Türkiye'de bin megavatlık elektrik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji'nin devreye giren son yatırımı Van Gölü kıyısındaki PSI Engil güneş santrali oldu.

Kurulu gücü 13 megavat olan santralin faaliyete başlamasıyla, şirketin Van'daki güneş enerjisi kurulu gücü 37 megavata ulaştı. Toplam yatırım değeri 66 milyon dolar olan santrallerin yılda 60 gigavatsaat elektrik üreterek 80 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Ayrıca, devreye alınan PSI Engil santraliyle şirketin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan kurulu gücü 408 megavata ulaşırken, bu kapasitenin 108 megavatını güneş enerjisi santralleri oluşturdu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, Omicron Erciş, Engil ve PSI Engil santralleriyle Türkiye'nin güneşlenme süresi en yüksek illerinden olan Van'ın bu alandaki potansiyelini üretime çevirdiklerini ifade etti.

Hali hazırda 480 megavata ulaşan Akfen Yenilenebilir Enerji Üretim portföyünü gelecek yılın sonunda bin megavata yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Karabeyoğlu, hidro, rüzgar ve güneşte dengeli bir portföy oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Akfen Yenilenebilir EnerjiGüneş Enerjisi SantraliVan
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