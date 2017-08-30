Akfen'den 2 bin 400 metrekarelik Türk bayrağı

ANKARA (AA) - Akfen Holding'in 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hazırlattığı 2 bin 400 metrekarelik dev Türk bayrağı, İncek Loft projesinin 30 katlı yüksek evler blokuna asıldı.

Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'nci yılı nedeniyle hazırlatılan ve Ankara'nın birçok yerinden görülebilen Türk bayrağının İncek Loft projesinin 30 katlı yüksek evler blokundaki yerini aldığı belirtildi.

Yaklaşık 15 günde hazırlanan, 300 kilogram ağırlığındaki bayrağın asılması için profesyonel ekiplerce yoğun mesai harcandığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme Genel Müdürü Barış Barçak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde görkemli bir bayrak hazırlattıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Bayrağı, bundan sonraki bayram ve önemli günlerde de İncek Loft'a asacaklarını belirten Barçak, "Bayrağımızı, yüksek manevi değeri bir yana onlarca insanın alın teriyle 15 günlük sürede hayata geçirilen çok önemli bir eser olarak görüyoruz. Bayrağın İncek Loft'a gelmesinin ardından projemizde yaşayan ev sahiplerinin de büyük mutluluk yaşadıklarını gördük. Şanlı Türk bayrağımız Ankara'nın birçok yerinden görülebilecek ve bu topraklarda milletimizin sonsuzluğunu temsil etmeyi sürdürecek." ifadelerini kullandı.