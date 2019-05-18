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Akfen'in Üçpınar rüzgar santrali devreye girdi

İSTANBUL (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerjinin Çanakkale'de bulunan Üçpınar Rüzgar Enerji Santralinin (RES) 51 megavatlık ilk fazı devreye alınarak elektrik üretimine başlandı. Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, toplam...

Akfen'in Üçpınar rüzgar santrali devreye girdi
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İSTANBUL (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerjinin Çanakkale'de bulunan Üçpınar Rüzgar Enerji Santralinin (RES) 51 megavatlık ilk fazı devreye alınarak elektrik üretimine başlandı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, toplam yatırım değeri 143 milyon dolar olarak hesaplanan Üçpınar RES'te ilk aşama tamamlandı.

Projenin 51 megavatlık ilk fazı devreye alınarak elektrik üretimine başlandı. Santralin ilk fazından yılda 156 gigavatsaat elektrik üretilmesi bekleniyor.

Santralin ikinci kısmının da bu yıl içerisinde devreye alınması planlanırken, Üçpınar RES tam kapasiteye ulaştığında 450 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak.

Üçpınar RES'in 51 megavatının devreye girmesiyle Akfen Yenilenebilir Enerji'nin kurulu gücü 406 megavata ve yıllık elektrik üretim kapasitesi de bin 295 gigavatsaate ulaştı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, 2020'ye kadar Türkiye'de sadece yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan bin megavatlık enerji üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Bu kapsamda mart ayında devreye alınan 30,6 megavatlık Kocalar RES'in ardından Üçpınar RES'te de elektrik üretimine başlayan şirketin, Çanakkale'deki 58 megavatlık Hasanoba RES ve Denizli'deki 75 megavatlık Denizli RES projelerinin de bu yıl içinde faaliyete girmesi bekleniyor.

Böylece, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücü yıl sonu itibarıyla 275 megavata, toplam kurulu gücü ise 632 megavata yükselecek.

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