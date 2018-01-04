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AKİB 2017'de ihracatını yüzde 17 artırdı

- AKİB Koordinatör Başkanı Arslan: - "AKİB'in 2016 yılında 10 milyar 8 milyon dolar olan ihracatı, 2017 yılında 11 milyar 718 milyon dolara yükseldi ve yüzde 17,8 oranında artış sağlandı"

AKİB 2017'de ihracatını yüzde 17 artırdı

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, AKİB'in 2016 yılında 10 milyar 8 milyon dolar olan ihracatının 2017 yılında yüzde 17,8 artışla 11 milyar 718 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılındaki istikrarlı ihracat artışına yakışır rakamları aralık ayında da görmenin ihracat camiasını çok memnun ettiğini belirtti.

Geçen yılı gerek Türkiye geneli gerekse AKİB olarak güzel rakamlarla kapattıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"İhracatçılar olarak tedbirli ve öngörülü olmak ve ihracatçıya verilen misyonu yerine getirerek yola devam etmek zorundayız. Bu bilinçle yol alırsak, ihracatçılarımız sayesinde dış ticaretin olumlu ışığı üretim olarak, istihdam olarak tüm ülkeyi aydınlatacaktır. Koordinatör başkanı olduğum AKİB'in 2017 yılı aralık ayı ihracat rakamlarının geçen yıla oranla 1 milyar 23 milyon dolardan 1 milyar 78 milyon dolara yükseldiği, geçen sene aralık ayına oranla yüzde 5,37 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Yıl olarak değerlendirdiğimizde ise AKİB'in 2016 yılında 10 milyar 8 milyon dolar olan ihracatı, 2017 yılında 11 milyar 718 milyon dolara yükseldi ve yüzde 17,8 oranında artış sağlandı."

Arslan, AKİB'in, 2017 yılı aralık ayında 1 milyar 78 milyon dolar ihracatla Türkiye genelinde 6. büyük genel sekreterlik konumunda olduğunu, Türkiye ihracatının yüzde 8'lik kısmının AKİB kanalıyla yapıldığını kaydetti.

Türkiye geneli ihracatı, AKİB'in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından da değerlendiren Arslan, 2017 yılının aralık ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay'ın 10, Mersin'in 11, Adana'nın 12, Kayseri'nin 13 ve Karaman'ın ise 28'inci sırada olduğunu belirtti.

Arslan, AKİB'in 2017 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülkenin Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Amerika Birleşik Devletler ve İspanya olduğunu ifade etti.

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