AKİB Koordinatör Başkanı, Ali Uğur Ateş oldu - AKİB Koordinatör Başkanlığı görevine, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş getirildi

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanlığı görevine, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş getirildi.

AKİB'den yapılan açıklamaya göre, AKİB Genel Sekreterliği bünyesindeki ihracatçı birliklerinde yeni dönem başkanlar, yapılan genel kurullar sonucu belirlendi.

İki birlik başkanı yerini korurken, "iki dönem" kuralı nedeniyle başkanlık sürelerini dolduran 5 isim görevlerini devretti.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş ile Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur yeniden başkan seçildi.



Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metalller İhracatçıları Birliğinde Fuat Tosyalı, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nde Fatih Doğan, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde Nejdat Sin, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinde Huriye Yamanyılmaz, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinde ise Onur Kılıçer başkanlık görevini üstlendi.

Birlik başkanlarının seçiminin ardından gerçekleşen Başkanlar Kurulunda alınan kararla AKİB'in yeni dönem Koordinatör Başkanı, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ateş oldu.



Görevi bir önceki başkan Mahmut Arslan'dan devralan Ateş, yeni dönemde ihracatçıların desteğiyle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

AKİB'in ihracatını üst seviyelere çıkarmak için ihracatçının önünü açacak her türlü faaliyetin içerisinde olacağını aktaran Ateş, "Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki fuarlara milli katılım organizasyonları, dünya genelinden önemli alıcıların bölgemizde ağırlanacağı 'Alım Heyeti' programları, ihracatçılara yeni ihraç pazarları kazandıracak ticaret heyetleri, ihracatçıların ufkunu açacak eğitim programları ve seminerleri ile AKİB ihracatını yükselişe geçirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.