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AKİB'de görev değişimi

- Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, AKİB'in yeni koordinatör başkanı oldu - Arslan: "AKİB’in son aylardaki yükselişinin devamlığını sağlamak ve daha üst seviyelere çekmek umuduyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

AKİB'de görev değişimi

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin yeni dönem koordinatör başkanı, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan oldu.

AKİB'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl koordinatör başkanlığı ve başkan yardımcılığının prensip olarak dönüşümlü gerçekleştirilmesi nedeniyle AKİB Koordinatör Başkanı Zeki Kıvanç görevini Arslan'a devretti.

Başkan yardımcılığına da Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, AKİB'in ihracatının 2017 yılı ocak ayında yüzde 9,5, şubat ayında yüzde 2,9, mart ayında yüzde 43,4, nisan ayında yüzde 15,9 ve mayıs ayında yüzde 27,4 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Yükselişin devamlılığını amaçladıklarını kaydeden Arslan, "AKİB’in son aylardaki yükselişinin devamlığını sağlamak ve daha üst seviyelere çekmek umuduyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu rakamları görmemize vesile olan AKİB ihracatçılarımızla ortak çabalarımız sayesinde, bu başarımızı devamlı kılacağımıza inancım tam. Üyelerimizin desteğe ihtiyacı olduğu her an yanlarında olacağız. İhracatçımızın önünü açacak, kanayan yaralarını saracak her türlü faaliyetin içerisinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.


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