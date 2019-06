AKİB'de koordinatör başkan değişikliği - AKİB yeni dönem koordinatör başkanı, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur oldu - Hayri Uğur: - "Üyelerimizin desteğe ihtiyacı olduğu her an yanlarında olacağız. İhracatçımızın önünü açacak, kanayan yaralarını saracak her türlü faaliyetin içerisinde bulunacağız"

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:29