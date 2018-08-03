AKİB'den temmuz ayında 909 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, AKİB'in ihracatının temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdiğini belirterek, 909 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, AKİB'in durağanlıktan çıkarak yükselişe geçmeye başlayan ihracatının sevindirici olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yeni sisteme geçmesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok başarılı işlere imza atılacağına inandıklarını aktaran Ateş, "AKİB'in temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak, 909 milyon dolara yükseldi. Türkiye ihracatının yüzde 6,6'lık kısmı AKİB kanalıyla yapıldı." değerlendirmesini yaptı.

Ateş, 2018 yılının Temmuz ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında AKİB'in sorumluluk sahasındaki Hatay'ın 10, Adana'nın 11, Kayseri'nin 12, Mersin'in 14 ve Karaman'ın da 33'üncü sırada bulunduğunu vurguladı.