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AKİB'in ekim ayı ihracatı arttı

- Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur Ateş: - "AKİB'in ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 1 milyar 284 milyon dolara yükseldi"

AKİB'in ekim ayı ihracatı arttı
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MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, Birlik bünyesindeki firmalarca ekim ayında yapılan dış satımın tutarının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28 artarak 1 milyar 284 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta ekim ayında önemli oranda artış yakaladıklarını belirtti.

Bu artışın, AKİB ihracatçılarının özverili çalışmalarının göstergesi olduğunu vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomimizi düzlüğe çıkarmak için her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de ihracatçılarımız görevlerini yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. AKİB'in ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak, 1 milyar 2 milyon dolardan 1 milyar 284 milyon dolara yükseldi. İhracatımız yılın 10 ayında ise yüzde 4 artarak 10 milyar 4 milyon dolara çıktı."

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Mısır, Irak, İspanya, Suudi Arabistan ve Malta olduğunu ifade eden Ateş, Malta'ya dış satımın yüzde 490, İspanya'ya yüzde 349, Suudi Arabistan'a ihracatın da yüzde 153 arttığını bildirdi.


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