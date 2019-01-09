Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda işçi dünya saat Bursa
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

AKİB'in hububat ihracatı 1 milyar doları geçti

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2018 yılında 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.Arslan, yazılı açıklamasında, Akdeniz...

AKİB'in hububat ihracatı 1 milyar doları geçti
banner17

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2018 yılında 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Arslan, yazılı açıklamasında, Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı birliğin ihracat rakamlarını değerlendirerek, "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatımız 2018 yılında 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Birliğin, Türkiye'nin toplam bakliyat ihracatına büyük katkılar sağladığını vurgulayan Arslan, Irak, Suriye, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen, Lübnan, İsrail ve Mısır'ın en çok ihracat yapılan ülkeler olduğunu aktardı.

Arslan, Türkiye geneli ihracat rakamlarına da değindiği açıklamasında, Türkiye'nin 2018 yılındaki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak 6,6 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Ülke geneli ihracatı ürün bazında da değerlendiren Arslan, "Alt ürün grupları bazında incelendiğinde pastacılık ürünleri değer bazında geçen yıla kıyasla yüzde 8 artış göstererek 1,7 milyar dolar değeri ve yüzde 26 payı ile ilk sırada yer aldı. Bu ürün grubunu yüzde 20’lik payı ve 1,3 milyar dolar değeri ile değirmencilik ürünleri takip etti." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BakliyatHububatIhracatMersin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1