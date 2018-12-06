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AKİB'in hububat ihracatında artış

- Akdeniz İhracatçı Birliklerine bağlı AHBİB bünyesindeki firmaların kasım ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 11 artarak 113,8 milyon dolara ulaştı

AKİB'in hububat ihracatında artış
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MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğine (AHBİB) üye ihracatçıların kasım ayında yaptıkları hububat dış satımı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 artarak 113,8 milyon dolara yükseldi.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı AHBİB kanalıyla ocak-kasım döneminde 1 milyar dolarlık ihracata imza atıldığını bildirdi.

İhracatın kasım ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 113,8 milyon dolara ulaştığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Böylelikle ülke geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payımız yüzde 17,5 oldu. Kasım ayında Irak yüzde 16'lık payı ve 18,6 milyon dolarlık ihracat değeriyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 11,2 milyon dolarlık ihracat değeri ve yüzde 10 oranındaki payıyla Suriye takip etti."

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