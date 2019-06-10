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AKİB'in ihracatı arttı

- Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Uğur Ateş: - "Geçen yılın ilk 5 ayında 4 milyar 877 milyon dolar olan ihracatımız, 2019 yılı ilk 5 ayında yüzde 19 artışla 5 milyar 818 milyon dolara yükseldi"

AKİB'in ihracatı arttı
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MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, 2019 yılının ilk 5 ayındaki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 5 milyar 818 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Ateş, yazılı açıklamasında, mayıs ayındaki artışların yüzlerini güldürdüğünü belirterek, artışların ihracatçılara "bayram sevinci" yaşattığını kaydetti.

Birliğin, ihracat rakamlarını değerlendiren Ateş, "Geçen yılın ilk 5 ayında 4 milyar 877 milyon dolar olan ihracatımız, 2019 yılı ilk 5 ayında yüzde 19 artışla 5 milyar 818 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Ateş, AKİB'in bu yılın mayıs ayında 1 milyar 169 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirilen 5 ülkenin İspanya, Irak, Hollanda, Suudi Arabistan ve Mısır olduğunu ifade etti.

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