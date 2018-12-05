AKİB'in ihracatında artış

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, birlik ihracatının bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 11 milyar 239 milyon dolara çıktığını belirtti.

Ateş, yazılı açıklamasında, AKİB bünyesinde yapılan ihracatın, kasım ayında yüzde 19 artarak 1 milyar 241 milyon dolara ulaştığını belirterek, "AKİB olarak, 2017 ve 2018’i 11 ay olarak değerlendirdiğimizde, ihracatımız 2018 yılı 11 ayında yüzde 6 artarak 11 milyar 239 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Ateş, ihracatı ülkeler bazında da değerlendirdiği açıklamasında, kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin Irak, Mısır, Rusya Federasyonu, İtalya ve İsrail olduğunu vurguladı.

AKİB’in kasım ayında, 1 milyar 241 milyon dolar ihracat ile Türkiye genelinde beşinci büyük genel sekreterlik konumunda yer aldığını aktaran Ateş, ihracattaki artış oranlarına bakıldığında da AKİB’in yüzde 19 ile en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ikinci genel sekreterlik olduğuna dikkati çekti.



