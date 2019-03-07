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AKİB'in ihracatında artış

- AKİB Koordinatör Başkanı Uğur Ateş: - "AKİB'in 2019 yılı şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak, 1 milyar 101 milyon dolara yükseldi"

AKİB'in ihracatında artış
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MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, birlik bünyesindeki ihracatın, 2019 yılı şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak 1 milyar 101 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Ateş, yazılı açıklamasında, ihracatta ocak ayında yakaladıkları iyi başlangıcı, şubat ayında da sürdürdüklerini belirtti.

Rakamları değerlendiren Ateş, "AKİB'in 2019 yılı şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak, 1 milyar 101 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Birliğin ihracatındaki artışın ülke ekonomisine katkı sunduğunu vurgulayan Ateş, ihracatçıların görevlerini yaptığını, yapmaya da devam edeceğini aktardı.

Ateş, bölgeden şubat ayında en fazla ihracatın İspanya, Irak, Mısır, Hollanda ve Malta'ya yapıldığını kaydetti.

AKİB’in ihracatıyla Türkiye genelindeki 5. büyük genel sekreterlik konumunda yer aldığını belirten Ateş, "AKİB, Türkiye ihracat artış oranının çok üzerinde bir artış gerçekleştirerek yıldızı parlayan bir birlik olarak göze çarptı." değerlendirmesinde bulundu.


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