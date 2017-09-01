Akıllı Köy'de i̇lk patates hasadı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone ve TABİT işbirliğiyle Aydın’ın Kasaplar Köyü’nde hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy’de, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 5 dekarlık bir alanda yürütülen patates denemesinde hasat yapıldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Gün Kırcalıoğlu ve Teknik Personel Dr. Çiğdem Kaya’nın da katıldığı hasat etkinliğinde dekar başına 5 tona kadar patates alınarak önemli bir başarıya imza atıldı.

Vodafone Akıllı Köy’de gerçekleştirilen patates denemesini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone Türkiye olarak, tarımda dijitalleşmenin öncüsü olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günümüzde dijital teknolojiler, tarım için büyük avantajlar sağlıyor. Sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, çiftçinin ağır yükünü de hafifletiyor. Dijital teknolojiler özel ve büyük çiftlikler haricindeki küçük çiftçilere de yayılabilirse daha verimli ve kârlı bir tarımsal modele geçilebileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, iş ortağımız TABİT ile birlikte Aydın’ın Kasaplar Köyü’nde tarımsal teknolojilerin aile çiftçiliği yapanlar tarafından kullanıldığı, uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış, dünyanın ve Türkiye’nin ilk akıllı köyünü kuruyoruz. Vodafone Akıllı Köy, içinde bulunduğumuz bilgi çağında geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil bir kırsal yaşam modeli sunuyor. Bu modelle, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücüyle hem tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını, hem de üreticinin sosyal yaşam standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Gün Kırcalıoğlu ise Vodafone Akıllı Köy’de gerçekleştirilen patates denemesi ile bölgede patates tarımı olanakları ve farklı gübre uygulamalarının etkilerinin araştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Kırcalıoğlu, "Bu deneme ile bu bölgeye adapte olabilecek patates çeşitleri, gübre uygulamaları hakkında birtakım istatistiki verilere ulaştık. Dünyada 4 binden fazla patates çeşidi var. Ülkemizde ise 100’den fazla tescilli patates çeşidi üretiliyor. Bu patates denemesi için bölgeye uygun erkenci patates çeşitlerini seçtik. Bu erkenci çeşitlerin 4 tanesi yemeklik, 1 tanesi sanayilik nitelik taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.



- 10 yılda 23 milyon TL’lik yatırım



Açıklamada verilen bilgilere göre, Aydın’ın Koçarlı İlçesi’ne bağlı Kasaplar Köyü’nde hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy, geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren, üretimin verimini bilgi ve iletişim teknolojileriyle artırmayı ve üreticinin sosyal yaşam standartlarını nitelikli bilgiyle yükseltmeyi tek bir hedef haline getiren yeni nesil bir kırsal yaşam modeli sunuyor. Bu modelde, ileri teknolojinin büyük yatırımcılara sağladığı olanaklar kırsalda aile çiftçiliğiyle buluşturularak, küçük üreticilerin verim ve kârlılığının artırılması hedefleniyor.

Günümüzde teknoloji, tarım için büyük avantajlar sağlıyor. Sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda çiftçiliğin ağır yükünü de hafifletiyor. Bu teknolojilerin özel ve büyük çiftlikler haricindeki küçük çiftçiler arasında da yayılması durumunda hem daha sürdürülebilir hem de daha kârlı bir tarımsal modele geçilmesi mümkün olacak. Bu bağlamda, Vodafone Akıllı Köy 147 milyar TL seviyesindeki tarım ekonomisini teknolojinin yardımıyla artırmayı tetikleyecek modeli ortaya koyuyor.

Bugün Türkiye'de 3 milyonu aşkın çiftçi yaşıyor. Aileleriyle birlikte bu rakam 10 milyonun üzerine çıkıyor. Diğer yandan, Türkiye’de nüfus yaş ortalaması 27 iken, çiftçi yaş ortalamasının 54 olduğu görülüyor. Vodafone Akıllı Köy ile sağlanacak sosyal inovasyon sayesinde tarımın genç nesillere aktarılan saygın bir meslek haline gelmesi amaçlanıyor.

Toplam 298 dönüm araziye yayılan Vodafone Akıllı Köy projesi için 88 bin 400 metrekarelik bitkisel üretim alanı, üst kullanım hakkıyla birlikte 25 yıllığına Koçarlı Belediyesi’nden kiralandı. Diğer yandan, 26 bin metrekarelik mera alanı, Aydın Valiliği, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Kasaplar Köyü halkı tarafından 5+5 yıllığına ıslahı ve bakımı karşılığı proje kullanımına verildi. Vodafone Akıllı Köy için tüm iş ortaklarının katkılarıyla 10 yılda yaklaşık 23 milyon TL’lik yatırım yapılacak.

Altyapı çalışmalarına 2015 yılında başlanan Vodafone Akıllı Köy’de, modern meyvecilik alanı, tül altı sebzecilik alanı, modern sera uygulamaları, açık tarla sebze ve yem bitkisi yetiştiriciliği, meyve ve sebze işleme deposu, soğuk hava tesisi, toplu sağım ve süt soğutma sistemi, modern mera (otlak) alanı gibi tarım teknolojisinin uygulanacağı alanlar ile birlikte izleme ve takip merkezi, su ve gübre yönetim merkezi, hayvan besleme ve yönetim merkezi, çiftçi karar destek merkezi, yenilenebilir enerji çözüm merkezi, toprak yaprak analiz laboratuvarları, deneyim atölyeleri, eğitim merkezleri, sosyal yaşam ve spor tesisleri gibi bölümler olacak. Vodafone Akıllı Köy’de kurulacak bu modelin domino etkisiyle Anadolu’ya yayılarak Türkiye’deki tüm köy ve kırsal yerleşkelere ulaşması hedefleniyor.



- Toplam üretimde yüzde 10 artış hedefi



Vodafone Akıllı Köy’de 4 yılda sürdürülebilir bir yapının oluşması hedefleniyor. Bitkisel üretim maliyetlerinde yüzde 20, hayvancılık maliyetlerinde yüzde 22 tasarrufun yanı sıra hayvancılıkta yüzde 30 gelir artışı, toplam üretimde ise yüzde 10’luk artışın öngörüldüğü Vodafone Akıllı Köy projesiyle, 2 yılda hane başına gelirin yılda yaklaşık 40 bin TL artacağı tahmin ediliyor. Tarımsal sulamada en az yüzde 20 tasarrufun hedeflendiği projeyle, yanlış ilaçlama ve gübrelemeden oluşan toprak ve su kirliliğinin de önüne geçilecek. Vodafone Akıllı Köy’de doğa dostu iyi tarım teknolojileriyle yapılan kavun hasadında sadece 2 ayda dönüm başına 10 ton kavun alınarak kavun üretiminde yüzde 150 verimlilik artışı sağlandı.



