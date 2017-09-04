Akıllı mobilyalar ihtiyaç oldu

ANKARA (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Gelişen teknolojiyle ev ve ofislerde kullanımı yaygınlaşan, engellilerin hayatını kolaylaştıran, deprem sonrası enkaz altında kalanların yerini haber verebilen akıllı mobilyaların artık "lüks" olmaktan çıktığı ve ihtiyaç haline geldiği belirtiliyor.

Sağlık, arama kurtarma gibi birçok alanda da ihtiyaçlara cevap veren söz konusu ürünlere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cevdet Saçlı, akıllı mobilyaların, elektronik ve teknolojik aksamlarıyla geleneksel mobilyalardan ayrıldığını ve daha fonksiyonel olduklarını söyledi.

Bu ürünlerin, ev ve ofisler başta olmak üzere hayatın pek çok alanında gerekli hale geldiğine işaret eden Saçlı, "Deprem sonrası enkaz altında bulunduğunuz yeri haber veren, engellilerin tek başına yaşamalarına olanak tanıyan, hastanın sağlık durumunu hastaneye/doktora bildiren mobilyalar mevcut." diye konuştu.

Özellikle nano teknolojiyle üretilen mobilyaların mikrop ve kir tutmadığını, sesli komutlara cevap verebildiğini anlatan Saçlı, "Akıllı mobilyalar artık lüks değil, ihtiyaçtır." dedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Genel Sekreteri Sinan Çiftçi ise modüler, çok amaçlı mobilyaların ortaya çıktığı günden beri akıllı mobilya ismiyle anıldığını hatırlatarak, çekyatın da bir akıllı mobilya örneği olduğunu söyledi .

Akıllı mobilyanın, çok amaçlı sistemlerin teknolojik hali olduğunu bildiren Çiftçi, "Yeni nesil mobilyalar, kumanda ya da telefonlarla kontrol edilebilen, aydınlatma ve ses sistemlerine sahip elektronik aksamlı ürünler. Bu tip mobilyalara talebin artması durumunda maliyetler azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gaysan Mobilya Genel Müdürü Can Özdemir de küçük dairelerin revaçta olmasıyla ufak alanları verimli kullanma zorunluluğunun arttığını ifade ederek, "Birçok projede müteahhit firmaları ile ortak proje geliştirerek, çok amaçlı mobilyaların, yapılan iç mekan tasarımının ayrılmaz bir parçası olduğu yaşam alanları oluşturuyoruz." diye konuştu.

Akıllı mobilya fiyatlarının standart mobilyalardan daha yüksek olmadığının altını çizen Özdemir, "Bir genç odası için yatak, dolap, masa, kitaplık gibi ürünleri aldığınız fiyatlara, bütün bunları tek bir ünitede birleştiren akıllı bir mobilya alabilirsiniz." dedi.

Özdemir, ABD ve Avrupa gibi yüksek nüfuslu ve dikey gelişen metropol kentlerin akıllı mobilya talebini tetiklediğini vurgulayarak, Türkiye'nin akıllı mobilya kullanımında dünyada ilk 10'da yer aldığını bildirdi.